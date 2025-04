Zabiegowi przeszczepu macicy poddały się dwie kobiety. Pierwszej usunięto macicę przed laty z powodu operacji raka szyjki macicy, druga kobieta natomiast urodziła się bez macicy. Operacje zostały przeprowadzone w University Sahlgrenska Hospital przez chirurga prof. dr Michaela Olaussona.

Dr Olausson twierdzi, że udany zabieg sprzyja narodzinom zdrowych dzieci. In vitro zostało przeprowadzona na obu kobietach przed operacjami, zebrane jajeczka zostały zapłodnione, a embriony zamrożone. Kobiety otrzymają embriony przez przeniesienie zarodka za 12 miesięcy, co oznacza, że dziecko urodziłoby się dopiero za 21 miesięcy. 10 najlepszych szwedzkich chirurgów wzięło udział w operacjach, przywódcą tego zespołu był Mats Brannstrom, prof. położnictwa i ginekologii na Uniwersytecie oraz naczelny szpitala.

Celem takiego zabiegu jest pokazanie wszystkim, że takie operacje są możliwe, a tym samym umożliwienie kobietom, które nie posiadają macicy, rodzenie dzieci. W Szwecji ok. 2000–3000 kobiet w wieku rozrodczym nie może mieć dzieci z powodu braku macicy. Operacja przeprowadzona w Szwecji była pierwszą w której dawcą był żywy człowiek i to w dodatku matka operowanej. Podobny zabieg został przeprowadzony w 2000 roku, ale nie powiódł się. Kolejny przeszczep został przeprowadzony w Turcji, tutaj dawcą był zmarły, ale do tej pory nie wiadomo, czy kobieta jest lub była w ciąży.

Dr Brannstrom w 1998 roku przeprowadził podobny zabieg, usunął macicę młodej australijskiej dziewczynie, która miała raka. Po tym, jak dziewczyna dowiedziała się, że nowotworu nie ma, ale nigdy nie zostanie matką, zasugerowała przeszczep macicy od matki. Po powrocie do Szwecji w 1999 roku dr Brannstrom postanowił wdrożyć ten projekt. Uznał, że skoro naukowcy są w stanie poprowadzić udaną ciążę u zwierząt, to mogą też przeprowadzić udaną ciążę u kobiet. Uwieńczeniem sukcesu dla lekarzy jest chwila, w której ich pacjentki rodzą zdrowe dzieci.

Źródło: cnn.com/jm

Zobacz też: Nowe metody badawcze w zakresie chorób trudnych

Reklama