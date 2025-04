Jeśli dojdzie do udaru mózgu, najistotniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność leczenia jest czas. Im krótszy, tym większa szansa, że uszkodzenia mózgu i późniejsze deficyty neurologiczne będą mniejsze. Dlatego najważniejsza jest jak najszybsza pomoc medyczna.

Jeśli wystąpią objawy udaru, należy niezwłocznie zadzwonić po karetkę. Kolejnym etapem pomocy choremu jest przewiezienie go do szpitala, w którym możliwe będzie specjalistyczne i kompleksowe leczenie. Najlepiej jeśli pacjent trafi na tzw. oddział udarowy, gdzie znajdują się wszystkie potrzebne sprzęty do diagnostyki i leczenia udaru mózgu.

Najpierw zadzwoń po pogotowie!

W warunkach domowych niewiele możemy zrobić, żeby pomóc osobie z udarem. Najważniejsze jest jak najszybsze zorganizowanie pomocy medycznej.

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jeśli zauważymy niepokojące objawy, powinno być wykonanie telefonu do pogotowia ratunkowego – numer 999 z telefonu stacjonarnego lub 112 z telefonu komórkowego.

Dzwoniąc po karetkę trzeba dokładnie i spokojnie podać adres, opisać sytuację i osobę chorą – ile ma lat, co się dzieje i jak długo trwają objawy. Należy też podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, a następnie dokładnie słuchać instrukcji dyspozytora. Musi on potwierdzić, że wezwanie pomocy zostało przyjęte i karetka została wysłana. Może też udzielić pewnych rad np. w zakresie pierwszej pomocy. Nigdy nie można odkładać słuchawki przed upewnieniem się, że wezwanie zostało prawidłowo przyjęte.

Pamiętaj! Wystąpienie objawów takich jak: niedowład mięśni, zaburzenia czucia, nagłe problemy ze wzrokiem lub mową, utrata przytomności mogą oznaczać udar mózgu. Trzeba niezwłocznie wezwać pomoc medyczną!

Bądź przy osobie chorej

Do czasu przyjazdu pogotowia musimy obserwować osobę chorą. Jeśli jest przytomna, należy być przy niej i uspokajać ją. Jeżeli natomiast osoba jest nieprzytomna, koniecznie trzeba sprawdzić czy oddycha. Jeśli nie oddycha, należy przystąpić do pierwszej pomocy – sztucznego oddychania i masażu serca. Nie jest to trudne, a może uratować życie. Wykonuje się ją według schematu 15 uciśnięć serca na środku klatki piersiowej i 2 wdechy metodą usta-usta.

Jak sprawdzić czy osoba nieprzytomna oddycha? Można przyłożyć swój policzek lub ucho do ust osoby nieprzytomnej i wyczuć ruch lub usłyszeć świst powietrza. Można również obserwować ruchy klatki piersiowej. Oddech sprawdzamy minimum 10 sekund! Nie wolno skracać czasu obserwacji, ponieważ przy różnych chorobach częstość oddechów znacznie się zmniejsza i możemy trafić w moment przerwy między oddechami.

Ważne informacje

Bardzo ważną rzeczą jest określenie dokładnej godziny wystąpienia objawów udaru mózgu. Ma to bowiem ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o leczeniu pacjenta. Jeśli nie jest to możliwe, bo np. u chorego objawy pojawiły się po przebudzeniu, należy podać ostatnią godzinę, kiedy objawy nie występowały.

Kolejną istotną informacją jest to, na jakie choroby choruje osoba z podejrzeniem udaru oraz czy przyjmuje jakieś leki. Na zebranie tych danych najlepszy jest czas od momentu wezwania pogotowia do przyjazdu karetki. Dzwoniąc po pomoc nie musimy podawać dokładnej historii medycznej pacjenta, ale zespół ratunkowy już powinien otrzymać takie informacje. Najbardziej istotne są: choroby przewlekłe, niedawno przebyte poważne choroby (np. zawał serca), niedawne operacje, leki przyjmowane na stałe oraz obecnie, a także uczulenie na leki i inne substancje.

