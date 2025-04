Porady lekarskiej udziela stomatolog Julita Wojtaszek-Lis

Inlay i onlay są to tzw. wkłady koronowe (uzupełnienia samodzielne). Zastępują tradycyjne wypełnienia (czyli plomby). Inlay odbudowuje miejsca styczne z zębem sąsiednim lub część powierzchni żującej. Onlay zaś to wkład, który zastępuje ją całą. Uzupełnienia te polecane są na zęby trzonowe lub przedtrzonowe, jeśli ich korona jest bardzo zniszczona. Wkłady wykonuje się z porcelany lub kompozytu, są bardzo trwałe

i precyzyjnie odbudowują ząb. Najpierw stomatolog opracowuje (usuwa próchnicę) ubytek tak jak pod zwykłą plombę. Następnie pobiera tzw. wycisk. Na jego podstawie robi się model. Służy on do wykonania w laboratorium protetycznym wkładu. Lekarz pobiera także wycisk zębów przeciwwstawnych oraz dobiera kolor wkładu. Opracowany ząb musi być tymczasowo zabezpieczony opatrunkiem. Na kolejnej wizycie stomatolog osadza wkład w ubytku i przymocowuje go specjalnym cementem. Koszt to ok. 200–400 zł.