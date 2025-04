Wielu noworodkom i młodszym niemowlętom po posiłku z buzi wypływa trochę mleka, które czasem wygląda jak twarożek. To tzw. refluks żołądkowo-przełykowy, zwany potocznie ulewaniem u noworodka. Jego najczęstszą przyczyną jest niedojrzałość przewodu pokarmowego – dolny zwieracz przełyku, który ma zapobiegać cofaniu się pokarmu z żołądka, nie jest jeszcze rozwinięty. Jeśli ulewające dziecko prawidłowo przybiera na wadze, nie ma powodu do niepokoju. Zwykle ta dolegliwość ustępuje ok. 4–6. miesiąca. Jednak w przypadku obfitego ulewania i małych przyrostów masy ciała może być konieczne wykonanie badań, które pozwolą znaleźć przyczynę takich objawów. Zdarza się, że powodem obfitego ulewania noworodka jest alergia na białka mleka krowiego. Co może pomóc?

- Odpowiednia pozycja. Karm dziecko tak, żeby główka i klatka piersiowa były uniesione pod kątem 30 stopni. Po odbiciu (to obowiązkowe!) układaj je na prawym boku, by górna część ciała była nieco wyżej – w tej pozycji pokarm szybciej przechodzi z żołądka do dwunastnicy.

- Przerwy w karmieniu. Gdy twój maluch zazwyczaj ssie łapczywie, a z twoich piersi wypływa dużo mleka, rób przerwy w karmieniu, żeby dziecko mogło odsapnąć. Karm też częściej, a krócej.

- Zmiana mleka. Jeśli karmisz butelką, spytaj pediatrę o mleko AR (antyrefluksowe). Zawiera ono kleik ryżowy, skrobię ziemniaczaną i mączkę z ziaren chlebowca świętojańskiego, dzięki którym mleko w żołądku gęstnieje i nie cofa się. Używaj smoczków i butelek antykolkowych.

- Skupienie. Zadbaj o atmosferę podczas karmienia. Dziecko podczas jedzenia nie powinno płakać, być rozkojarzone albo niespokojne.

