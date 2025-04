Badanie zostało przeprowadzone w sześciu niemieckich szpitalach. Uczestnicy cierpieli z powodu przewlekającego się leczenia złamania kości piszczelowej trwającego przynajmniej 16 tygodni. W sumie zakwalifikowano 101 osób w wieku od 14 do 70 lat. Każdy pacjent został następnie przydzielony jednej z dwóch grup: pierwszej z zastosowaniem urządzenia emitującego ultradźwięki (nazywanego w skrócie LIPUS) lub drugiej, grupy kontrolnej, używającej aparatu identycznego pod względem wyglądu, jednak nieemitującego żadnych fal. Każdy uczestnik badania musiał dziennie przez 20 minut stosować swój przyrząd. Po 16 tygodniach przy pomocy tomografii komputerowej oceniono mineralną gęstość kości oraz samo miejsce złamania. W pierwszym, drugim oraz trzecim miesiącu terapii wykonano również zdjęcie rentgenowskie kości podudzia. Wszystko po to, by jak najlepiej ocenić proces regeneracji tkanki kostnej.

Jak się okazało po leczeniu ultradźwiękami gęstość kości zwiększyła się niekiedy nawet półtorakrotnie (średnio 1,34) w porównani z pacjentami z grupy kontrolnej. Także wielkość szczeliny złamania zmniejszała się wyraźnie szybciej u pacjentów leczonych LIPUSem. Ostatecznie po 16 tygodniach terapii 65% chorych poddanych działaniu ultradźwięków zostało uznanych za wyleczonych. W grupie kontrolnej było to jedynie 46%.

Wyniki tego badania są bardzo obiecujące. Metoda ta może niedługo znaleźć powszechne zastosowanie szczególnie, że z jej stosowaniem nie są związane żadne działania niepożądane.

