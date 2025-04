Rak gruczołu piersiowego jest nowotworem o długiej fazie przedklinicznej i zazwyczaj objawia się po latach utajonego wzrostu. Najwięcej zachorowań obserwuje się u kobiet między 50-tym a 70-tym rokiem życia. Problem jednak dotyczy wszystkich kobiet, nawet tych po 20-tym roku życia. Pamiętajmy przy tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia raka rośnie z wiekiem, dlatego tak ważne są badania zarówno USG, jak i mammografia, które obrazowo pokazują, że w piersiach nie ma dostrzegalnych zmian patologicznych - mówi ginekolog-położnik Krzysztof Bereza z Centrum Medycznego Scanmed Multimedis w Krakowie.

Wyprzedzić chorobę

Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Szczególnie ważne jest to w przypadku profilaktyki nowotworów. Ultrasonograficzne badanie piersi jest wskazane dla kobiet młodych - wynika to głównie z budowy ich piersi. Obok mammografii, USG to jedyne badanie, które pozwala na wykrycie zmian rakowych w obrębie kobiecych piersi we wczesnych fazach rozwojowych choroby. Bardzo ważne jest to, by każda kobieta do 30-tego roku życia zrobiła sobie USG piersi. Jest to badanie, do którego pacjentka nie musi się przygotowywać i należy je przeprowadzić w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego. Badanie przy pomocy ultradźwięków jest nieszkodliwe dla zdrowia, nie ma przeciwwskazań!

Mammografia, przeznaczona dla kobiet starszych. Badanie pozwala wykryć nawet bardzo małe zmiany w piersiach. Piersi kobiet po 40-tym roku życia zbudowane są w przewadze z tkanki tłuszczowej, a w niej promienie rentgenowskie lepiej ukazują wszelkie zmiany.

Podczas badania mammograficznego zauważa się zmiany, które w okresie dwóch lat mogą się przemienić w wyczuwalnego dotykiem guzka. Guz ten może oznaczać chorobę nowotworową, zatem mammografia to nieoceniony sposób wczesnego wykrywania zmian nowotworowych piersi. Guz wcześnie wykryty ma zazwyczaj małe rozmiary, a im mniejszy, tym mniejsze prawdopodobieństwo istnienia przerzutów. Odpowiednio prowadzona profilaktyka pozwala na wczesne wykrycie guza i wdrożenie odpowiedniego leczenia, często pozwalającego zachować pierś.

Genetyczne obciążenie

Rak piersi uwarunkowany genetycznie jest wynikiem mutacji genów BRCA1 i BRCA2 oraz innych mutacji rodzinnych. Kobiety, których bliskie krewniaczki chorowały na nowotwór piersi, powinny zdecydować się na szczególną profilaktykę w tym zakresie. Prawdopodobieństwo zachorowania kobiety, której mama lub siostra miała raka piersi przed 40 rokiem życia wynosi od 25% do 50%.

Karm dziecko piersią

Karmienie piersią ma znaczenie ochronne przed rakiem piersi. Fakt ten działa zatem nie tylko na korzyść dziecka, ale i matki. Badania wykazały, że ryzyko zachorowania na raka piersi jest znacznie mniejsze u kobiet, które karmiły piersią zwłaszcza przed 35 rokiem życia. Doradzam zatem młodym mamom, by karmiły piersią choć przez kilka miesięcy dla zmniejszenia ryzyka zachorowania w przyszłości na raka piersi - komentuje ginekolog-położnik Krzysztof Bereza.

