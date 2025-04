fot. Fotolia

Stres, choroba wieńcowa, nowotwory, niezdrowy tryb życia – to tylko niektóre czynniki, które odpowiadają za problemy z erekcją. Jednak przyczyną zaburzeń potencji mogą być także choroby zębów i przyzębia, o czym, jak pokazują badania przeprowadzone na potrzeby kampanii „Lekcja Stomatologii”, nie wie aż 80% pacjentów.

Stany chorobowe jamy ustnej stanowią problem nie tylko estetyczny, ale także duże zagrożenie dla zdrowia całego organizmu. Nieleczone patologiczne stany jamy ustnej prowadzą do rozwoju bakterii, które przedostając się do krwioobiegu powodują infekcje, a w konsekwencji mogą doprowadzić do rozwoju chorób ogólnoustrojowych. Bakterie te gromadzą się w kieszonkach przyzębnych, które powstają między dziąsłem a zębem. Nierzadko stanowią one także przyczynę problemów z sercem, nerkami, a nawet prowadzą do rozwoju cukrzycy. Co więcej, zapalenia przyzębia mogą również negatywnie wpłynąć na życie seksualne.

Choroby dziąseł powodują przewlekłe stany zapalne, które zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu komórkom śródbłonka. Stanowi on wyściółkę wszystkich naczyń krwionośnych i limfatycznych, w tym tych znajdujących się w penisie. Innymi słowy – dysfunkcja nabłonka powoduje m.in. zaburzenia przepływu krwi, co może wywołać kłopoty z potencją. Prawidłowe funkcjonowanie nabłonka jest niezbędne do powstania wzwodu.

– Mężczyźni rzadziej od kobiet myją zęby i korzystają z zabiegów higienizacyjnych. Przez to są w większym stopniu narażeni na choroby dziąseł i ich negatywne konsekwencje. Pod tym względem panie są bardziej świadome niż panowie i rozumieją, że stan uzębienia może wpłynąć na zdrowie całego organizmu. Mężczyźni zamiast stawiać na profilaktykę, często zgłaszają się do gabinetu stomatologicznego dopiero, kiedy pojawi się ból bądź niepokojące objawy – powiedział dr Przemysław Uliasz, ekspert kampanii „Lekcja Stomatologii”.

Aby ustrzec się przed niechcianymi problemami, należy przede wszystkim dbać o prawidłową higienę jamy ustnej. Zęby powinno się szczotkować przynajmniej dwa razy dziennie nie zapominając o czyszczeniu dziąseł, podniebienia oraz języka. Po umyciu zaleca się stosowanie płukanek antybakteryjnych – to pomoże pozbyć się wszystkich resztek pokarmowych i bakterii. Prawidłowa pielęgnacja jamy ustnej powinna obejmować także nitkowanie przestrzeni międzyzębowych. To właśnie w tych miejscach gromadzą się pozostałości jedzenia, które mogą prowadzić do wytworzenia się tzw. płytki nazębnej. Nieusunięta płytka znacznie przyczynia się do powstania ubytków w tkance zęba. Istotnym elementem profilaktyki są także systematyczne wizyty w gabinecie dentystycznym. Bezwzględnie powinni o tym pamiętać mężczyźni, którzy ukończyli 30. rok życia, ponieważ z wiekiem zmniejsza się aktywność i wydolność seksualna u płci męskiej. Zdrowa dieta i aktywność fizyczna także pomogą utrzymać sprawność seksualną.

Warto pamiętać, że choroby zębów i przyzębia mogą także negatywnie wpłynąć na kontakty międzyludzkie. Z badań kampanii „Lekcja Stomatologii” wynika, że ponad 50% badanych zwróciło uwagę swojemu partnerowi na nieświeży oddech. Co więcej co szósty badany przyznaje, że rezygnuje z kontaktów intymnych gdy partnerce bądź partnerowi przykro pachnie z ust. To pokazuje, że zadbany uśmiech stanowi niezwykle ważną kwestie w drodze do udanego życia intymnego.

Źródło: materiały prasowe Procontent Communication/mn