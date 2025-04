Okolica głowy to wiele ważnych dla życia i delikatnych struktur. Wystarczy wspomnieć o mózgu, a są przecież jeszcze gałki oczne, wiele nerwów, ważne dla życie naczynia.

Urazy głowy ciągle pozostają jedną z głównych przyczyn śmierci i niepełnosprawności we wszystkich grupach wiekowych. Statystyki mówią same za siebie. Średnio w krajach Unii Europejskiej dochodzi rocznie do 235 urazów głowy na 100 tysięcy mieszkańców. Przy ok. 502 milionach mieszańców daje łączną liczbę 1 179 700. Z tego około 75 300 osób w wyniku doznanego urazu głowy ponosi śmierć.

Najbardziej narażeni na doznanie urazu głowy są ludzie starsi, po 75 r.ż., młodzi dorośli oraz dzieci do lat 4. Dwukrotnie częściej dochodzi do nich u mężczyzn. Wśród przyczyn urazów głowy prym wiodą wypadki komunikacyjne, na drugim miejscu są upadki i to nie tylko te z dużej wysokości. Na kolejnych pozycjach znajdują się uderzenia przez i uderzenia w różne przedmioty, pobicia, uprawianie sporu wyczynowego i rekreacyjnego.

Konsekwencje urazu głowy

Urazy głowy mogą być bardzo różne. Wyobraźmy sobie uderzenie przedmiotem, stosunkowo niewielkim. Taki uraz nazywamy miejscowym. Na skórze powstanie rana, może powstać też krwiak pod skórą lub pod mięśniami. Dalej są kości, mogą ulec złamaniu – linijnemu lub wielofragmentowemu. Jeśli rana współistnieje ze złamaniem kości czaszki to droga dla drobnoustrojów jest otwarta i może dojść do zakażenia. Uderzenie mogło uszkodzić znajdujące się głębiej tętnice i żyły w wyniku czego może rozwinąć się krwiak położony pod oponą twardą lub rzadziej nad oponą twardą. Bezpośrednio na powierzchni mózgu również znajdują się naczynia, jeśli i te zostaną przerwane powstanie krwiak pod oponą pajęczą.

Każdy krwiak wewnątrz czaszki zwiększa w niej ciśnienie i mózg stopniowo zostaje uciśnięty.

Jeśli ciśnienie wewnątrzczaszkowe w porę nie zostanie zmniejszone dojdzie do nieodwracalnych zmian. Jeśli zadziała wystarczająco duża siła to stłuczeniu ulegnie mózg, i w tkance mózgowej również może powstać krwiak.

Paradoksalnie w ogóle nie musi dojść do silnego uderzenia w głowę by doszło do urazu. Proponuję małe doświadczenie – potrzebna będzie puszka lub pudełko o sztywnych, twardych ściankach, będzie symulować czaszkę.

Do środka włóżmy bombkę choinkową, – doświadczalny mózg. Bombka nie może być za duża, w pudełku powinno zostać trochę miejsca. Pudełko zamykamy i dość mocno nim potrząsamy. Otwieramy. Jak wygląda bombka? Podobnie jest z naszym mózgiem, kiedy nasza głowa doznaje gwałtownych przyspieszeń, na przykład kiedy w nasz pojazd z tyłu uderzy inny, lub kiedy samochód, którym jedziemy uderzy w nieruchomą przeszkodę. Tak powstają urazy rozlane. Mówiąc obrazowo mózg obija się we wnętrzu czaszki. Dochodzi do rozlanego stłuczenia mózgu, uszkodzeniu ulegają komórki nerwowe i naczynia mózgu. Tak jak w miejscowym urazie może dojść do powstania krwiaków wewnątrzczaszkowych.

Wyżej opisane zdarzenia są przyczyną objawów, które towarzyszą urazom głowy – zawrotom głowy, nudnościom, wymiotom, i najważniejsze, zaburzeniom przytomności. Na podstawie ciężkości tych ostatnich określa się czy uraz głowy jest lekki, średni czy ciężki.

