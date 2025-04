Rodzaje uszkodzeń czaszkowo-mózgowych

Urazy czaszkowo-mózgowe można podzielić na pierwotne (takie, które powstają w momencie zadziałania siły) oraz wtórne (będące efektem procesów patologicznych, występujących na skutek urazu - obrzęku, zakażenia, niewydolności krążenia). Urazy dzielą się także na otwarte i zamknięte. Jeśli dojdzie do przerwania ciągłości wszystkich powłok osłaniających mózg, przestrzeń wewnątrztwardówkowa będzie miała kontakt ze środowiskiem zewnętrznym – jest to uraz otwarty. W urazach zamkniętych ciągłość powłok nie zostaje naruszona (m.in. w przypadku wstrząśnienia lub stłuczenia).

Objawy urazu wewnątrzczaszkowego

Pewne objawy szczególnie świadczą o wystąpieniu urazu. Należą do nich m.in.:

zaburzenia świadomości ocenione w skali Glasgow (15.puktowa skala służąca do oceny poziomu świadomości),

narastające ilościowe zaburzenia świadomości,

objawy ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (np. niedowład, porażenie),

wgłobienie kości sklepienia czaszki.

Kiedy konieczna operacja?

Wskazania do operacji zależą głównie od rodzaju uszkodzenia. Urazy zamknięte, takie jak wstrząśnienie, czy stłuczenie wymagają z reguły tylko leczenia zachowawczego. Natomiast w przypadku złamań kości czaszki zazwyczaj niezbędna jest operacja. Małe krwiaki zewnątrz i śródmózgowe (objętość do 25-30ml) można leczyć zachowawczo. Operacja konieczna jest w przypadku:

krwiaka nadtwardówkowego (o grubości >1cm, doprowadzający do przemieszczenia struktur mózgu),

krwiaka podtwardówkowego i o lokalizacji podnamiotowej,

pogarszającego się gwałtownie stanu klinicznego pacjenta.

Złamania kości czaszki

Złamania otwarte – w ich przypadku złamana kość jest odsłonięta. Może wówczas dojść do zakażenia, a także do wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego. Operacja ma na celu otworzenie ciągłości opony twardej i zazwyczaj wykonywana jest, gdy ustąpi pourazowy obrzęk mózgu.

Złamania z wgnieceniem – leczenie zabiegowe niezbędne jest w przypadku, gdy odłam wgnieciony jest głębiej niż grubość kości lub gdy występują objawy neurologiczne. Podczas operacji odsłaniany jest wgnieciony fragment kości, następnie wywierca się otwór w fragmencie niezłamanym i wprowadza przez niego narzędzia, które pomagają unieść część wgłębioną.

Złamania podstawy czaszki – charakterystycznym objawem tego typu złamania jest wystąpienie krwiaka okularowego (zasinienie wokół oczu). Złamania podstawy czaszki mogą dawać wiele niebezpiecznych powikłań m.in.: uszkodzenia nerwów czaszkowych. Wskazania do zaopatrzenia chirurgicznego występują, gdy złamaniu towarzyszą objawy takie jak: płynotok nosowy, odma wewnątrzczaszkowa, czy zapalenie opon mózgowych.

Krwiaki

W wyniku urazu dochodzi do uszkodzenia naczyń wewnątrzczaszkowych i nagromadzenia krwi w ograniczonej przestrzeni (w ten sposób powstaje krwiak). Wyróżnia się kilka rodzajów krwiaków w zależności od miejsca nagromadzenia krwi. Sposób postępowania chirurgicznego jest ściśle związany z typem krwiaka.

Krwiak nadtwardówkowy – powstaje najczęściej w wyniku urazu tętnicy oponowej środkowej i jej gałęzi. Jest to krwiak ostry, wymagający natychmiastowej interwencji chirurga. Operacja polega na otwarciu czaszki w miejscu złamania lub w miejscu krwiaka uwidocznionego w tomografii komputerowej. Następnie usuwa się skrzep krwi, szuka źródła krwawienia i zaopatruje go (podwiązanie krwawiącego naczynia, koagulacja dwubiegunowa).

Krwiak podtwardówkowy ostry – w celu jego usunięcia, wykonuje się szerokie płatowe otwarcie czaszki, potem nacina się oponę twardą i usuwa delikatnie skrzepy krwi (przy użyciu ssaka i fizjologicznego roztworu soli - NaCl).

Krwiak podtwardówkowy przewlekły – operacje wykonuje się, aby usunąć płynną zawartość z torebki krwiaka. Jeśli nie możliwe jest jednorazowe usunięcie, w jamie krwiaka pozostawia się dren na 2-3dni.

Krwiak śródmózgowy – może zostać zaopatrzony tradycyjnie poprzez otwarcie czaszki i usunięcie skrzepów lub metodą endoskopową.

Urazy czaszkowo-mózgowe wiążą się z dużą śmiertelnością. Niezwykle ważne jest, więc, aby chory jak najszybciej dotarł do szpitala i otrzymał odpowiednią pomoc.