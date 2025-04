Wstrząs czy wstrząśnienie mózgu?

Większość osób używa obu pojęć zamiennie. Co więcej pojęcie wstrząsu mózgu pojawia się nie tylko w języku potocznym, ale także w gazetach i telewizji. Okazuje się jednak, że w nomenklaturze medycznej nazwa „wstrząs mózgu” jest błędna. Istnieje pojęcie wstrząsu, jednak dotyczy ono ciężkiego stanu ogólnego, w którym z różnych przyczyn dochodzi do niedotlenienia organizmu. Jeżeli natomiast chcemy powiedzieć o urazie głowy, w wyniku którego doszło do uszkodzenia mozgu – powinniśmy użyć pojęcia wstrząśnienia mózgu.

Jak odróżnić wstrząs od wstrząśnienia mózgu?

Reklama

Wstrząśnienie mózgu – kiedy staje się niebezpieczne dla zdrowia?

Wstrząśnienie mózgu należy do łagodnych powikłań urazów głowy i na ogół nie zagraża życiu. Polega na lekkim stłuczeniu mózgu, bez jego obrzęku i znacznego wynaczynienia krwi. Badania głowy wychodzą przeważnie prawidłowe. Na tym jednak nie koniec! Należy bacznie obserwować osobę po urazie głowy, ponieważ pomimo początkowego dobrego samopoczucia mogą się pojawić późne, groźne dla życia powikłania urazu. To samo badanie głowy wykonane dwa dni później może pokazać zmiany w mózgu, których nie było wcześniej.

Wstrząśnienie mózgu – co powinieneś o nim wiedzieć?

Złamanie nosa

Złamanie nosa to trzecie co do częstości wśród wszystkich złamań i najczęstsze wśród złamań w obrębie twarzy. Złamanie nosa zazwyczaj idzie w parze z jednoczesnym złamaniem przegrody nosowej. To nie tylko szpecący uraz. Na zewnątrz pojawia się siniak, czasem także skrzywienie nosa. W środku przegrody może natomiast tworzyć się niebezpieczny krwiak. Krwiak przegrody nosowej prowadzi do martwicy tkanek i rozpadu chrząstek w nosie. Taka deformacja wymaga skomplikowanej operacji plastycznej, nierzadko z wszczepieniem implantów. Jak powinna wyglądać pierwsza pomoc w złamaniu nosa? Jak uniknąć niechcianych powikłań?

Złamania nosa i przegrody nosowej – kiedy może być niebezpieczne?

Krwiak nadtwardówkowy – co to takiego?

Krwiak nadtwardówkowy powstaje w wyniku bardzo silnego urazu głowy. Zgodnie z nazwą jest to zbiornik krwi, który powstaje nad oponą twardą otaczającą mózg. Na początku możemy go pomylić ze wstrząśnieniem mózgu. Chory narzeka na ból głowy, jest zdezorientowany, ma zaburzenia pamięci i zawroty głowy. Pomimo tego, że rozmawia z nami i jest przytomny krwiak nadtwardówkowy w błyskawicznym tempie może doprowadzić do stanu zagrożenia życia.

Czym charakteryzuje się krwiak nadtwardówkowy?

Krwiak podtwardówkowy

Krwiak podtwardówkowy to najbardziej niebezpieczne powikłanie urazu głowy. Jego niebezpieczeństwo kryje się w podstępnym przebiegu. Mózg otoczony jest trzema oponami. Najbardziej zewnętrznie znajduje się opona twarda, pod nią leży opona pajęcza, a bezpośrednio do powierzchni mózgu przylega opona miękka. W tym przypadku krew gromadzi się nad oponą pajęczą. Gromadząca się krew uciska na mózg, prowadzi do jego obrzęku i bezpośredniego uszkodzenia. Jakie objawy mogą sugerować krwiaka podtwardówkowego?

Krwiak podtwardówkowy – dlaczego jest taki groźny?

Reklama

Urazy głowy jako stan zagrożenia życia

Każdy z nas może doznać urazu głowy. Co jednak zrobić, kiedy staniemy się świadkami takiego wypadku? Jak być dobrym ratownikiem? Jak się zachować w wypadkach z urazem głowy? Nigdy nie zostawiaj osoby po urazie głowy – Twoja reakcja może uratować jej życie. Pamiętajmy jednak o właściwej kolejności – najważniejsze jest moje bezpieczeństwo, powiadomienie odpowiednich służb i prośba o pomoc. Dopiero wtedy możemy przystąpić do akcji ratunkowej.

Pierwsza pomoc w urazach głowy