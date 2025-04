Najczęstszymi przyczynami urazów głowy są wypadki. Żadnych urazów głowy nie wolno lekceważyć. Nawet, gdy nie występują żadne objawy, poszkodo

wany powinien przez dobę po urazie pozostać pod obserwacją.

Uraz mózgu jest najczęściej skutkiem silnego uderzenia w głowę. Może wtedy dojść do przerwania ciągłości tkanek ochraniających mózg (czaszki i opon mózgowo-rdzeniowych) oraz powstaje silna fala ciśnienia powodująca uderzenie mózgu o czaszkę. W rezultacie dochodzi do uszkodzenia komórek nerwowych i połączeń między nimi oraz do krwawienia powstałego w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Przy urazach głowy sygnałem, ze należy udać się do lekarza są następujące objawy:

utrata przytomności,

uszkodzenie skóry i kości głowy oraz krwiaki,

nudności i wymioty,

zaburzenie orientacji,

silne bóle i zawroty głowy,

zaburzenie pola widzenia

krwawienie albo wyciek przezroczystego płynu mózgowo-rdzeniowego z ucha lub z nosa,

sztywność karku

Pacjent po urazie głowy powinien zostać poddany kontroli neurologicznej, jak i obrazowaniu mózgu (zdjęcie rentgenowskie, tomografia komputerowa). Jeżeli uraz głowy jest bardzo poważny, to wymaga interwencji chirurgicznej, w celu usunięcia krwiaków i uszkodzeń czaszki. Wielu pacjentów wymaga długotrwałej rehabilitacji i nigdy nie powraca do stanu sprzed wypadku.