O zatrucie najłatwiej, gdy stołujesz się poza domem. Oczywiście nie namawiamy cię, byś nawet podczas wakacji sama gotowała. Wystarczy unikać pewnych dań.

Uważaj na to, co jesz

Najmniej ryzykujesz, jedząc potrawy gotowane. Unikaj natomiast dań z surowych jaj lub mleka (np. ciastek z kremem, potraw z majonezem), surowych warzyw, surowego czy niedogotowanego mięsa (krwisty stek, tatar, niedopieczony drób). Do picia wybieraj gorące płyny lub napoje w fabrycznie zamkniętych butelkach. Nie zamawiaj napojów z lodem. Zwykle jest on przygotowywany

z nieprzegotowanej wody. Gdy stołujesz się w restauracji czy barze, zwróć uwagę, czy jest

w nich czysto. Wybieraj miejsca odwiedzane przez wielu klientów. Szanse, że jedzenie jest tam świeże, są wówczas większe.

Higiena to podstawa

Podczas wakacyjnych wyjazdów powinnaś wręcz pedantycznie dbać o czystość. Myj starannie ręce wodą i mydłem przed przygotowaniem posiłku, przed jedzeniem i po wizycie w toalecie. W podróży i podczas wycieczek w plenerze przydadzą ci się chusteczki nawilżające lub specjalny żel do mycia rąk, którego nie trzeba spłukiwać (np. Osmoza, Trzy krople).

Gdy coś ci zaszkodzi

Czasem zatrucie pokarmowe ogranicza się do bólu brzucha, ale często towarzyszą mu biegunka lub wymioty. W takim przypadku łatwo o odwodnienie organizmu. Szczególnie szybko dochodzi do niego u dzieci. Dlatego gdy wystąpią objawy zatrucia, trzeba dużo pić. Najlepiej kup w aptece specjalne preparaty nawadniające (np. Floridral, Orsalit), które uzupełnią utracone podczas biegunki i wymiotów sole mineralne. By przyspieszyć leczenie biegunki, warto też zażywać preparat probiotyczny (m.in. Dicoflor, Acidolac).

Domowe recepty

Skutecznym środkiem przy biegunce są suszone jagody. Możesz je kupić w aptece.

Zalej 2 łyżki owoców 2 szklankami wrzątku i gotuj przez 10 minut. Gdy napar przestygnie, wypij go i zjedz owoce.

Główni winowajcy

Latem najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych jest bakteria Escherichia coli, czyli pałeczka okrężnicy. Dolegliwości mogą też być wywołane przez inne rodzaje bakterii, np. pałeczki salmonelli lub czerwonki (Shigella), gronkowca. Latem rzadziej zdarzają się biegunki rotawirusowe.