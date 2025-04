Kiedy wyjeżdżamy na wakacje, zabieramy podstawowe leki i środki opatrunkowe. Jak jednak wskazuje doświadczenie, apteczka pakowana jest często w ostatniej chwili, w pośpiechu. Dlatego potem, już w drodze na urlop, wiele z nas dręczy pytanie: czy o czymś nie zapomniałam? By w tych nerwowych chwilach ułatwić wszystkim kompletowanie apteczki, zamieszczamy powyżej listę produktów stanowiących jej absolutnie niezbędne wyposażenie.

Oprócz tego trzeba zabrać leki przyjmowane stale (w ilości odpowiedniej na cały pobyt) oraz kremy i balsamy do opalania z filtrem co najmniej 30 SPF (jeśli wyjeżdżamy do gorących krajów, najlepiej 50 SPF).

Przydadzą się też preparaty odstraszające komary i meszki (Autan, Off, plastry BezBzz) oraz kremy czy maści łagodzące objawy po ukąszeniu (np. Fenistil).

Dla osób ze skłonnościami alergicznymi koniecznie leki antyhistaminowe (Allertec, Zyrtec). Jeśli ktoś wybiera się na wakacje w tropiki, oprócz koniecznych szczepień, powinien zaopatrzyć się w preparaty antymalaryczne (tylko na receptę, dawkowanie ustala lekarz). Warto zabrać również zwiększoną dawkę probiotyków (warto je przyjmować na 2–3 dni przed wyjazdem i kontynuować kurację na miejscu) oraz preparaty z nifuroksazydem (łagodzą objawy tzw. klątwy faraona, czyli silnej biegunki, która dotyka najczęściej turystów w Egipcie czy Turcji).

Ściągawka do apteczki: