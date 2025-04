Naukowcy z amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w Atlancie porównali dane szpitalne obejmujące rocznie do 8 milionów pacjentów między rokiem 1995 a 2008.

W magazynie Annals od Neurology stwierdzają oni, że w przedziale wiekowym od 5 do 44 lat liczba udarów zwiększyła się o jedną trzecią w ciągu mniej niż 10 lat.

Najpowszechniejszymi przyczynami udarów są: nadciśnienie, cukrzyca i otyłość.

Naukowcy przeanalizowali statystyki obejmujące zarówno udar krwotoczny, wywołany wylewem krwi do mózgu, oraz niedokrwienny, spowodowany zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu.

Liczba przypadków udaru niedokrwiennego w grupie 14-latków wzrosła o 31% z 3.2 do 4.2 na 10 000 hospitalizowanych osób.

Odnotowano również wzrost liczby udarów niedokrwiennych o 30% wśród pacjentów między 15. a 34. rokiem życia oraz o 37% w grupie wiekowej 35-44 .

We wszystkich grupach wiekowych wzrost zapadalności na udar niedokrwienny był większy u mężczyzn niż u kobiet.

Dane dotyczące udaru krwotocznego wykazywały tendencję spadkową we wszystkich grupach wiekowych, oprócz jednej: od 5 do 14 lat. Jednak zdaniem ekspertów wzrost przypadków udaru niedokrwiennego daleko przewyższa te tendencje spadkowe.

Zgodnie z treścią raportu wśród pacjentów z udarem wzrosło spożycie tytoniu, zwiększyła się zapadalność na nadciśnienie i otyłość. W grupie wiekowej 35 do 44 lat połowa osób po udarze niedokrwiennym cierpiała również na nadciśnienie.

Jak twierdzi dr Lorna Layward ze Stowarzyszenia Udarowego w Wielkiej Brytanii ludzie często kojarzą udar z osobami starszymi, ale co czwarty udar dotyka osobę w wieku produkcyjnym, a w samej Wielkiej Brytanii diagnozuje się go u 400 dzieci rocznie.

,,Te dane uświadamiają nam, że powinniśmy przyłożyć więcej starań do profilaktyki i badań okresowych oraz do prowadzenia zdrowego stylu życia’’ – dodaje dr Layward.

Polecamy: Boli mnie głowa - czy mam udar?

Źródło: BBC/ar

Reklama