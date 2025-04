Na pytanie odpowiada ginekolog endokrynolog Krzysztof Dynowski

Nie, tak częste badanie USG (choć zupełnie nieszkodliwe) nie jest konieczne, a wiek, 32 lata, sam w sobie nie jest wskazaniem do wykonywania go co miesiąc. Zaleca się, by USG wykonywać w ciąży trzy razy, w ściśle określonych terminach. Około 12. tygodnia, oprócz ogólnej oceny rozwoju płodu, dokonuje się pomiaru przezierności karku i sprawdza obecność kości nosowej.

Nieprawidłowy wynik może świadczyć o wadach genetycznych, np. zespole Downa. W takim wypadku kobieta jest kierowana na dalsze badania mające wykluczyć lub potwierdzić istnienie wady. W 22. tygodniu podczas USG sprawdza się układ sercowo-naczyniowy dziecka, a w 32. – wielkość płodu i jego proporcje. Za każdym razem lekarz ocenia również ciążę. Jeśli wychwyci jakieś wady bądź inne anomalie, może być to wskazanie, by wykonać dodatkowe badania, w tym częstsze USG.