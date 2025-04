Prof. Kounosuke Watabe z zespołem naukowców z Southern Illinois University School of Medicine wykazał, że białko nazywane BMP7 potrafi wprowadzić komórki raka prostaty w stan swojego rodzaju hibernacji.

BMP7 jest wytwarzane przez komórki kości i należy do rodziny białek określanych mianem białek morfogenetycznych kości, regulujących wzrost i różnicowanie komórek kości i chrząstki. Rola tych białek nie ogranicza się jednak tylko do tych dwóch tkanek. Mają one również kluczowe znaczenie dla rozwoju układu nerwowego, czy nerek. Jak dowodzą badacze, BMP7 może stać się również niedługo ważnym elementem walki z rakiem prostaty.

Szczególnie korzystne efekty, co podkreślają naukowcy, mogą być obserwowane u pacjentów, których nowotwór posiada na swojej powierzchni receptor BMPR2. Tacy chorzy mieli dłuższe okresy bez nawrotu, niż osoby bez tego receptora.

Niestety stan hibernacji komórek raka prostaty, uzyskiwany działaniem BMP7 jest odwracalny. W badaniach na myszach ustalono, że zaprzestanie podawania tego białka działa niczym budzik, powodując ponowny wzrost guza. Mimo tego naukowcy mają nadzieję, że niedługo terapia zwiększająca stężenie BMP7 lub naśladująca jego działanie pomoże w zapobieganiu nawrotom tego nowotworu.

Źródło: MedicalXpress/ kp

