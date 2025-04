Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem

"Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem" jest praktycznym komentarzem do przepisów ustawy o działalności leczniczej, napisanym przez prawników, którzy tworzyli treść przepisów. Współautorem komentarza jest dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia Władysław Puzoń. Dodatkowo do nabycia jest również II tom publikacji zawierający znowelizowaną i ujednoliconą treść ustawy o działalności leczniczej oraz treść wszystkich opublikowanych do niej rozporządzeń. Do książki dołączona jest również płyta CD. Znajdują się na niej m.in. gotowe do wypełnienia w formie elektronicznej formularze aktu przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową, zmodyfikowane w zależności od tego, czy decyduje o tym jeden czy kilka podmiotów tworzących.