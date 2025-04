Rosja liderem filmowych bajek przed snem z wynikiem 79%

Ze wszystkich krajów europejskich, to w Rosji mieszka największy odsetek rodziców, którzy odtwarzają swoim dzieciom filmy na dobranoc - ośmiu na dziesięciu robi to co najmniej dwa razy w tygodniu, a prawie połowa ogląda bajki z pociechami co wieczór. To naprawdę mnóstwo godzin! Włosi znaleźli się na drugim miejscu, z wynikiem 77%, a na trzecim miejscu jest Francja - 61%

Zupełnie inaczej jest na Antypodach - tylko 38% australijskich rodziców ogląda przed snem bajki ze swoimi dziećmi. Najmniej filmowych bajek na dobranoc ogląda się natomiast w Polsce - tylko 34% rodziców regularnie odtwarza swoim pociechom dobranocki, co jest najniższym wynikiem spośród wszystkich badanych krajów.

Familijne hity wszech czasów

Badając trendy filmowe w rodzinach, specjaliści opracowali także listę dziesięciu najpopularniejszych filmów, które rodzice oglądają ze swoimi dziećmi przed snem. Choć filmy z serii Harry Potter zadebiutowały w roku 2001, do dziś są najchętniej wybieranymi propozycjami filmowymi przed snem. Znalazły się na pierwszym miejscu listy filmów oglądanych przez rodziców i dzieci na dobranoc. W zestawieniu pojawiły się też takie hity animacji, jak Epoka Lodowcowa, Auta czy Madagaskar. Oto pełna lista:

Harry Potter Epoka Lodowcowa Auta Madagaskar Shrek Król Lew Toy Story Gdzie jest Nemo Barbie Kubuś Puchatek

Książki na dobranoc wciąż bardzo popularne wśród dzieci

Miłośnicy książek nie powinni się martwić, gdyż „za górami, za lasami” wydaje się „żyć długo i szczęśliwie”. Dwie trzecie rodziców twierdzi, że czyta dzieciom książki przed snem tak samo często jak ogląda z nimi filmy. Najwięcej moli książkowych znaleźć można w Polsce - tam 39% rodziców czyta dzieciom co wieczór. Drudzy w kolejności są rodzice w Hiszpanii - tam 37% czyta dzieciom bajki na dobranoc każdego dnia. Kolejnymi miłośnikami słowa pisanego są Niemcy, z wynikiem 36%.

Mamy czytają najwięcej

Jeśli chodzi o osoby, które czytają bajki, wygląda na to, że mamy nieznacznie pokonują tu tatusiów. Dwie trzecie matek regularnie czyta dzieciom na dobranoc, co daje im przewagę nad ojcami (57%). Role odwracają się jeśli chodzi o filmy przed snem - 63% tatusiów regularnie ogląda z dziećmi filmy, w porównaniu z 58% mam.

Jim Ryan, prezes i dyrektor generalny Sony Computer Entertainment Europe - Fascynuje nas ewolucja sposobu spędzania czasu w rodzinie oraz to, jak nowe technologie zmieniają nasze domowe życie. To bardzo zachęcające, że czytanie wciąż jest tak ważną częścią rodzinnych zachowań codziennych. Dzisiejsi rodzice próbują jednak nowych rzeczy i regularnie dzielą się nimi ze swoimi dziećmi - przykładem może być oglądanie filmów na dobranoc

Badanie przeprowadzono w następujących krajach: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Polska, Rosja, Australia.

Badanie ponad 3500 rodziców z Europy zostało zlecone przez Sony Computer Entertainment Europe (SCEE), a jego celem było stwierdzenie, w jaki sposób nowoczesna technologia wpływa na przyzwyczajenia, zachowania i interakcje wewnątrz rodziny.

Wyniki badań pojawiły się wraz z premierą PlayStation3 (PS3) 12MB.

Źródło: Materiały prasowe magnifiCo/ (dr)

