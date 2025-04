Uterus didelphys (podwójna macica) powstaje na etapie rozwoju płodowego. Gdy u dziewczynek tworzą się narządy rozrodcze, tzw. przewody Mullera (struktura anatomiczna) nie zrastają się tak, jak powinny, na skutek czego powstają dwie macice. Czasem razem z tą wadą występują jeszcze inne zniekształcenia anatomiczne.

Objawy uterus didelphys

Jest wiele kobiet z uterus didelphys (podwójną macicą), które nie zdają sobie sprawy z tego, że ten problem ich dotyczy. Normalnie współżyją, zachodzą w ciążę, rodzą dzieci, a o wadzie dowiadują się przypadkowo, w czasie rutynowego USG narządu rodnego. Niekiedy jednak uterus didelphys bywa przyczyną nieprzyjemnych objawów, a nawet poważnych kłopotów ze zdrowiem. Najczęściej wskazują na nią:

nietypowy ból przed lub w trakcie miesiączki,

obfite krwawienia miesiączkowe,

problemy z zajściem w ciążę,

poronienia.

To, czy przyczyną kłopotów ze zdrowiem jest uterus didelphys, można sprawdzić wykonując szereg badań, m.in. USG narządu rodnego, RTG, rezonans magnetyczny. Dopiero one pokażą, jak zaawansowana jest wada i czy są szansę, by ją naprawić.

Co z ciążą? Możliwe scenariusze

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy podwójna macica wyklucza zajście w ciążę i jej donoszenie. Szansę na macierzyństwo na pewno mają te kobiety, u których nieprawidłowość obejmuje tylko macicę. Niekiedy nawet bez leczenia zachodzą one w ciążę i rodzą zdrowe dzieci. W wielu przypadkach jednak uterus didelphys to tylko część problemów medycznych. Kobiety z tą wadą często mają również podwójne szyjki macicy, a nawet podwójną pochwę. W takiej sytuacji szansę na ciążę są mniejsze (ale nie zerowe!). W przypadku kobiet z uterus didelphys, którym uda się zajść w ciążę, problemem może być jej donoszenie (w takiej macicy zwykle jest mniej miejsca niż w normalnej) Dlatego u kobiet z takimi anomaliami każdą ciążę traktuje się jak zagrożoną i bardzo dokładnie monitoruje.

