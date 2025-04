Badanie obejmowało grupę 71 mężczyzn w wieku od 21 do 46 lat. Wszyscy uczestnicy byli zdrowi. Jednak po zastosowaniu preparatu zawierającego finasteryd zaobserwowali oni u siebie m. in. zaburzenia erekcji (w 92% przypadków) oraz spadek popędu płciowego. Choć mężczyźni stosowali finasteryd średnio przez 28 miesięcy, niekorzystne działanie na ich życie seksualne utrzymywało się nawet do 40 miesięcy po zaprzestaniu stosowania preparatu.

"Pytanie stawiane przez wszystkich to, czy ich funkcje seksualne kiedykolwiek powrócą.” – piszą autorzy pracy z Uniwersytetu Georgia Waszyngtona – „Wielu z uczestników badania rozwinęło objawy lęku i depresji będących konsekwencją tych zaburzeń oraz zgłaszało spadek jakości życia.”

Finasteryd jest związkiem z grupy steroidów stosowany właśnie w przeciwdziałaniu postępowi łysienia typu męskiego oraz w łagodnym przeroście prostaty. Efekt odrostu włosów utrzymuje się tak długo, jak stosujemy preparat. W badaniach do tej pory przeprowadzonych, sprawdzających między innymi bezpieczeństwo jego stosowania, działania niepożądane dotyczące sfery życia seksualnego zarejestrowano u 8% stosujących go mężczyzn.

Badanie to pokazuje, że wszyscy rozpoczynający kurację preparatami na porost włosów powinni skonsultować to ze swoim lekarzem. Tym bardziej, że przyczyn takiego stanu może być kilka i niekiedy samo leczenie objawów może nie wystarczyć.

Źródło: Los Angeles Times/ kp

