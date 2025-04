Wirusowym zapaleniem wątroby typu C można zarazić się podczas kontaktu z zakażoną krwią (dawniej np. podczas transfuzji, gdy nie badano przetaczanej krwi na obecność wirusów) i zainfekowanymi instrumentami medycznymi. Wirus HCV nie ginie podczas zwykłej sterylizacji, narzędzia trzeba odkażać w specjalnych nowoczesnych autoklawach.

Warto sprawdzić

U 80 proc. zakażonych choroba może trwać bardzo długo, nie powodując objawów, nawet 20–30 lat! O zakażeniu niekiedy świadczą takie objawy jak: szybkie męczenie się, świąd skóry, trudności z koncentracją, stany depresyjne.

Jeśli więc odczuwasz takie dolegliwości, a w dodatku przechodziłaś wiele lat temu transfuzję krwi, poważny zabieg chirurgiczny lub masz tatuaż, powinnaś sprawdzić, czy nie jesteś nosicielką wirusa HCV. Im wcześniej zostanie wykryte zakażenie, tym większe szanse na wyleczenie lub zatrzymanie choroby. Poproś lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie na badania krwi (są wtedy bezpłatne). Powinnaś wykonać:

- tzw. próby wątrobowe,

- test na obecność przeciwciał anty-HCV – są one odpowiedzią organizmu na zakażenie,

- PCR – podczas badania sprawdza się, czy we krwi znajduje się materiał genetyczny wirusa.

Jeśli badania wskazują na zakażenie wirusem typu C, zostaniesz skierowana na dalsze badania, m.in. biopsję wątroby.

Obserwacja i leczenie

Jeśli okaże się, że jesteś jedynie nosicielką wirusa, a nie poczynił on szkód w twoim organizmie, będziesz musiała co jakiś czas wykonywać specjalistyczne badania. Kontrolują one stan wątroby.

W razie konieczności wprowadza się leki, które spowolnią lub nawet zatrzymają rozwój choroby. Na wczesnym etapie, gdy uda się wyeliminować wirusa z organizmu, zmiany mogą się cofnąć.

W leczeniu przewlekłego WZW typu C stosuje się terapię skojarzoną interferonem i rybawiryną (60 proc. skuteczności). Niestety, na rozpoczęcie leczenia trzeba czekać czasem nawet kilka lat.