W tym roku po raz drugi rusza ogólnopolska kampania społeczna „Uwaga nadwaga”, której organizatorem są Centra Dietetyczne Naturhouse. Akcja ma na celu zwiększenie naszej świadomości dotyczącej właściwych nawyków żywieniowych.

W akcję zaangażowała się znana aktorka teatralna i filmowa – Katarzyna Bujakiewicz, której nieobcy jest zdrowy styl życia. „- Uważam, że jemy za dużo, nie myśląc o konsekwencjach, takich jak nadwaga, cukrzyca, choroby układu krążenia i wiele innych. - powiedziała aktorka. - Chcę zachęcić do ‘ekologicznego sposobu myślenia’ o jedzeniu, a więc - jedzmy mniej i nieprzetworzone produkty!”

Statystyki alarmują – otyłość jest najpoważniejszą chorobą cywilizacyjną naszych czasów. Z roku na rok jest coraz gorzej. Wprawdzie daleko nam do Amerykanów, ale faktem jest, że tyjemy w zastraszającym tempie. Już co piąty Polak jest otyły! Niestety problem ten coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Znajdujemy się w grupie państw rozwijających się, żyje nam się coraz lepiej, dzieci zamiast uprawiać sport i bawić się na świeżym powietrzu, spędzają czas w domach przed telewizorem lub komputerem. Zwolnienie z zajęć w-f jest nagminne.

Dobrobyt ma swoją cenę. Długie godziny spędzane w pracy i brak czasu na cokolwiek. Zabiegani, w natłoku codziennych zajęć, zapominamy o jedzeniu. W drodze do pracy łatwiej i szybciej jest nam sięgnąć po „śmieciowe” jedzenie, niż wstać pół godziny wcześniej, aby przygotować i zjeść pełnowartościowe śniadanie. W pracy nie ma czasu na jedzenie, bo obowiązki wzywają. Po pracy jesteśmy już tak głodni, że albo jemy byle co byle gdzie, albo „wymiatamy” domowe lodówki i spiżarki. Spirala błędów się nakręca! O aktywności fizycznej niewielu z nas pamięta. Bo i kiedy znaleźć na to czas?

- Otyłość to nie tylko defekt kosmetyczny – mówi Beata Prusińska, dietetyk Naturhouse. – U osób z nadmiernymi kilogramami obserwujemy obniżoną samoocenę, liczne kompleksy, zwiększa się również prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy, problemów z układem oddechowym, nowotworów czy zwyrodnień kręgosłupa – wymienia.

Lekarze i dietetycy alarmują rosnący problem, a społeczeństwo nie reaguje. Z tego względu już po raz drugi Centra Dietetyczne Naturhouse ruszają z akcją „UWAGA NADWAGA”.

– Chcemy zachęcić Polaków do zadbania o zdrowie własne i najbliższych, a także do podjęcia walki z nadmiernymi kilogramami – mówi Zofia Urbańczyk, która koordynuje akcję. – I to metodami, które będą zdrowe i zaowocują zmianą dotychczasowego sposobu odżywania. W tym celu przeprowadzony zostanie szereg działań edukacyjnych oraz profilaktycznych. Zaplanowano między innymi spotkania informacyjne z rodzicami oraz pogadanki dla uczniów z udziałem dietetyka. Podczas prelekcji specjalista ds. żywienia opowie o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowej diety oraz wskaże, jak komponować pełnowartościowy jadłospis dla całej rodziny – podkreśla.

W ramach akcji, od połowy września do końca listopada, osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji z dietetykami w całej Polsce (170 punktów Naturhouse w kraju). Podczas wizyty dietetyk wykona pomiary antropometryczne, badanie składu ciała oraz przeprowadzi wywiad dotyczący aktualnych nawyków żywieniowych. Wszystkie te elementy pomogą odkryć źródło problemu oraz dobrać zindywidualizowaną dietę na miarę naszych potrzeb. Dodatkowo Centra Dietetyczne Naturhouse będą proponowały bezpłatne prelekcje w szkołach, zakładach pracy oraz instytucjach państwowych w zakresie zdrowego odżywiania się oraz profilaktyki nadwagi i otyłości.

Lista Centrów, które biorą udział w akcji dostępna jest na stronie www.uwaganadwaga.com. Można także zadzwonić pod numer 801 11 12 13 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00).

Źródło: Materiały prasowe Best Image PR/bj

