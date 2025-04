Skala problemu nadwagi jest z roku na rok coraz większa. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje już na epidemię otyłości. Liczba osób borykających się z nadwagą systematycznie wzrasta, a Polska znajduje się pod tym względem w czołówce państw na świecie!

Jak wynika z danych GUS w Polsce na nadwagę cierpi ponad 40% kobiet i 28% mężczyzn. Wzrasta również liczba nastolatków, którzy zmagają się z nadmiernymi kilogramami. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że już blisko co trzeci 11-latek w Polsce ma nadwagę.

Powodem tak dużej skali problemu są przede wszystkim niewłaściwe nawyki żywieniowe przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Rodzice nie uczą dzieci zasad zdrowego odżywania, bardzo często nie kontrolują też tego, co ich dziecko jada poza domem. Brakuje również właściwej edukacji żywieniowej w szkołach.

– Otyłość to nie tylko defekt kosmetyczny. U osób z nadmiernymi kilogramami obserwujemy obniżoną samoocenę, liczne kompleksy. Zwiększa się również prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy, problemów z układem oddechowym, nowotworów czy zwyrodnień kręgosłupa – mówi Zofia Urbańczyk, dietetyk z Naturhouse, koordynator akcji „Uwaga Nadwaga”.

Zmieniamy nawyki żywieniowe

Akcja „Uwaga Nadwaga” organizowana przez Centra Dietetyczne Naturhouse rozpocznie się 17 września 2012 roku i potrwa do końca listopada tego roku. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii prawidłowych nawyków żywieniowych.

– Chcemy zachęcić Polaków do zadbania o zdrowie własne oraz najbliższych i podjęcia walki z nadmiernymi kilogramami metodami, które będą zdrowe i zaowocują zmianą dotychczasowego sposobu odżywania – mówi Zofia Urbańczyk, koordynator akcji Naturhouse.

W tym celu przeprowadzony zostanie szereg działań edukacyjnych oraz profilaktycznych. Zaplanowano m.in. spotkania informacyjne z rodzicami oraz pogadanki dla uczniów z udziałem dietetyka. Podczas prelekcji specjalista ds. żywienia opowie o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowej diety oraz wskaże, jak komponować pełnowartościowy jadłospis dla całej rodziny.

Bezpłatne konsultacje dietetyczne

W ramach kampanii we wszystkich Centrach Dietetycznych Naturhouse będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji połączonych z pomiarami ciała oraz badaniami zawartości tkanki tłuszczowej i wody metabolicznej w organizmie. Każdy, kto odwiedzi Centrum Naturhouse otrzyma także specjalne poradniki zawierające cenne wskazówki żywieniowe.

– Na wizytę u dietetyka mogą się również zapisywać osoby, które chciałyby w zdrowy sposób przybrać na wadze lub profilaktycznie sprawdzić swoje wyniki i poddać ocenie eksperta dotychczasowe nawyki żywieniowe. Zapraszamy całe rodziny do naszych punktów, porada jest bezpłatna, a może okazać się niezwykle pomocna i motywująca do pozytywnych zmian – przekonuje Zofia Urbańczyk z Naturhouse.

Spotkania organizowane są także dla pracowników firm i instytucji. Aby zaprosić dietetyka do szkoły, przedszkola czy miejsca pracy wystarczy zgłosić się do najbliższego Centrum Naturhouse w danym regionie. Można również umówić się na spotkanie w placówce Naturhouse.

Program „Uwaga Nadwaga” został objęty patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Zdrowie.wieszjak.polki.pl objęło patronatem medialnym kampanię "Uwaga nadwaga".

Więcej informacji można uzyskać na stronie organizatora: www.naturhouse-polska.pl.

