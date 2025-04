Baśnie odgrywają ogromną rolę w życiu każdego człowieka – sprawiają, że świat staje się bardziej zrozumiały. Świat baśniowy (nierzeczywisty) łączy się z realnym, a dobro zawsze zwycięża zło. Baśnie pozwalają wierzyć w lepsze jutro. Dzięki nim uczymy się metafor, rozwijamy język, ale nie tylko… możemy również poznać inną kulturę.

Książka „Uwaga trole! Baśnie norweskie” wydawnictwa Zielona Sowa pozwala nam odbyć fascynującą podróż do Norwegii i poznać jej wspaniałych mieszkańców: Askeladdena, który jadał z trollami na wyścigi, chłopca, który zamienił się w lwa, sokoła i mrówkę czy księżniczkę o imieniu Źdzbło Trawy. Bohaterowie baśni wprowadzają nas w swój świat przygód, pozwalają towarzyszyć sobie podczas wykonywania zwykłych i niezwykłych czynności.

Czym byłby świat bez baśni? Tym samym, czym byłby bez wyobraźni. To dzięki baśniom – uczymy się marzyć, kształtujemy swoją wyobraźnię, a dzięki niej jesteśmy pięknymi księżniczkami, odważnymi rycerzami czy pięknymi królewiczami.

Baśnie zebrane w książce „Uwaga trolle! Baśnie norweskie” spisali dwaj norwescy pisarze i badacze folkloru: Peter Christen Asbjornsen i Jorgen Moe. Ich pierwszy zbiór baśni został wydany 165 lat temu. To pięknie wydana książka z bardzo ciekawymi ilustracjami doskonale komponującymi się z treścią, która nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, jeśli chodzi o czytelników. To wspaniała lektura do wspólnego czytania dla całej rodziny.

