Najczęstsze zakażenia basenowe to różnego rodzaju grzybice, często bardzo trudne do leczenia. Na basenie należy stosować się do podstawowych zasad higieny: nie siadać na mokrych powierzchniach, wziąć dokładny prysznic po kąpieli stosując żele do higieny intymnej. Przed zakażeniami w basenach można zabezpieczyć się również stosując odpowiednie probiotyki, czy preparaty dopochwowe. Kiedy zgłosić się do ginekologa w razie infekcji układu moczowo-płciowego? Czy tampon chroni przed zakażeniami?

