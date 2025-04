Przesadne akcentowanie i powtarzanie wyrazów, zmiana rytmu wypowiedzi - to tylko niektóre cechy opisujące typowy sposób mówienia do małych dzieci. Odruchowo każdy z nas stara się w te sposób komunikować z bobasami. Według naukowców jest to jednak jak najbardziej naturalne, pomaga bowiem rozpoznać maluchom gdzie dokładnie rozpoczyna i gdzie kończy się zdanie, wyraz oraz daje podstawy do rozwoju ich własnej mowy.

„ Dzieci uczą się swojego pierwszego języka podobnie jak dorośli drugiego: na początku nie mają pojęcia, co się do nich mówi, wszystko wydaje się być jednym nieprzerwanym potokiem słów. Rozmowa z dzieckiem na jego zasadach pomaga w rozszyfrowaniu informacji, pomaga mu zidentyfikować dźwięki, sylaby, koniec słowa i zdania.” – tłumaczy prof. Katherine Demuth, zajmująca się tym tematem.

Jak zatem sprawić, by nasze pociechy rozwijały się prawidłowo? Recepta jest prosta. Należy z nimi jak najwięcej rozmawiać i jak najwięcej z nimi czytać. W tym wszystkim oprócz rozwijania zdolności językowych chodzi również o rozwijanie prawidłowej więzi z dzieckiem. Pamiętajmy o tym następnym razem, gdy usiądziemy przed telewizorem zamiast przeczytać dziecku bajkę na dobranoc.

