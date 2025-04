Uzależnienie od słodyczy

Jeśli chomikujesz słodycze na więcej niż jeden wieczór. Jeśli nigdy nie odmawiasz porcji ciasta. Jeśli nocami wstajesz z łóżka, by wyjąć z szafki ciastko lub czekoladę… może być to objaw uzależnienia od słodyczy. Nieustanna ochota na słodycze może sugerować niski poziom cukru w organizmie. Co zrobić, żeby słodkie obżarstwo nie wpłynęło negatywnie na nasze zdrowie?

Przeczytaj: Uzależnienie od słodyczy

Reklama

Bulimia

Bulimia występuje nawet do 6 razy częściej niż anoreksja. Kompulsywne obżarstwo, połączone z wyrzutami sumienia i prowokowaniem wymiotów, to choroba osób obsesyjnie skoncentrowanych na swoim wyglądzie, rozpaczliwie chcących schudnąć. Niestety, zachowania obecne w bulimii mogą prowadzić do wielu bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych, ale nie do zadowolenia z siebie.

Polecamy: Bulimia – żarłoczność psychiczna

Anoreksja

Można powiedzieć, że anoreksja jest uzależnieniem od nieprzyjmowania pokarmów. W tym zaburzeniu odżywiania, które jest w istocie poważną chorobą psychiczną, dochodzi do zagrażającego często życiu wychudzenia i zniszczenia organizmu. Co gorsza, są to celowe działania anorektyczek, działających jakby na innym poziomie świadomości. W świecie kontroli i metafizycznego piękna śmierci…

Zobacz też: Anoreksja – uzależnienie od niejedzenia

Reklama

Ortoreksja – uzależnienie od zdrowej żywności

W świecie, w którym panuje moda na ekologiczny styl życia, niektórzy wydają się zagubieni. Liczenie kalorii i składników odżywczych na produktach (oczywiście kupowanych wyłącznie w sklepach ze zdrową żywnością) staje się ich manią. Ostatecznie osoba z ortoreksją odgradza się od znajomych, a spożywane o regularnych porach posiłki stają się bardziej przymusem niż przyjemnością.

Dowiedz się: Uzależnienie od zdrowej żywności