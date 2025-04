Niektórzy badacze porównują niepohamowany pęd do słodyczy do narkomanii czy alkoholizmu. I mimo, iż słodycze bezpośrednio nie powodują zaburzeń fizycznych czy psychicznych, cały proces związany z uzależnieniem wygląda tak samo. Silny pociąg do określonej substancji, połączony z bardzo silną reakcją psychiczną na jej brak, jest pierwszym krokiem do poważnych problemów w różnych sferach naszego życia. Nieustanna chęć zjedzenia czegoś słodkiego to sygnał, że mamy zaniżony poziom cukru w organizmie. Rozwiązaniem nie jest jednak zjedzenie dwóch batoników i czekolady w celu jego podniesienia. Przede wszystkim należy prowadzić racjonalną politykę żywieniową i pozbyć się złych nawyków związanych z jedzeniem. Jest to jednak proces długofalowy.

