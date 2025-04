Ortoreksja (zlepek dwóch słów – ortho – prawidłowy i orexis – apetyt) to rodzaj uzależnienia - obsesja zdrowego odżywiania, która dotyka coraz więcej kobiet. Celem chorego nie jest zdobycie wymarzonej figury, a jakość spożywanych produktów i pokarmów. Mogłoby się wydawać, że nie ma nic złego w zdrowym trybie życia, jednak każde ludzkie działanie ma pewne granice.

Dla zdrowia



Cierpiący na ortoreksję narzuca sobie bardzo rygorystyczną i niekiedy bardzo wyszukaną dietę. Eliminując z jadłospisu pewne produkty nie dostarcza organizmowi odpowiedniej dawki witamin czy soli mineralnych. Niedobór niektórych pierwiastków lub związków może wywołać zawroty głowy, nudności, ciągłe zmęczenie, anemię, osteoporozę. Ostra dieta zaburza pracę jelit, osłabia układ odpornościowy zwiększając ryzyko infekcji.

Stop diecie



Osoby dotknięte ortoreksją pozornie nie wyróżniają się niczym szczególnym. Nie są przesadnie otyłe ani bardzo chude. Całą swoją uwagę skupiają na tym, co jedzą, czuwają, by spożywane posiłki mieściły się na półce ze zdrową żywnością. Bardzo dokładnie analizują i badają tabele kalorii oraz wartości odżywcze i na tej podstawie skrupulatnie tworzą menu. Liczy się tylko jakość, smak i wygląd nie mają znaczenia. Osoby uzależnione od diet nie chodzą do restauracji, a na towarzyskie spotkania skłonne są przynieść własne jedzenie. Mogą też nie spróbować zrobionej przez kogoś potrawy nie mając pewności, że produkty, z których powstała pochodzą ze sprawdzonego miejsca.

Taka postawa bardzo często prowadzi do ograniczenia, a w rezultacie całkowitego zerwania kontaktów towarzyskich i skupieniu się na czystości życia. Ortorektyk dba o ograniczenie dopływu toksyn, unika sztucznych i przetworzonych produktów. Posiłki jada najczęściej o stałych porach, a samo jedzenie jest już przykrym obowiązkiem, a nie przyjemnością. Odizolowanie się od przyjaciół i rodziny może doprowadzić do zaburzeń osobowości a nawet depresji.

Jak pomóc?



Leczenie tego typu zaburzenia nie należy do najłatwiejszych. Najczęściej chory nie zdaje sobie sprawy z przyczyny problemu i „zalecza” jedynie niektóre objawy ortoreksji. Konieczne jest jednak uświadomienie choremu, że przesadnie „zdrowa” dieta nie prowadzi do niczego dobrego. Gdy to się uda, najczęściej wzbogaca się jadłospis o witaminy i minerały.

