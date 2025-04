Choć książka ta liczy niespełna 400 stron, wydaje się, że jest to swego rodzaju kompendium. Znajdziemy w niej zarówno szczegółowe opisy poszczególnych rodzajów octu, jak i zastosowanie, aż po warte uwagi przepisy kulinarne. O tym jednak, czy ocet faktycznie odchudza, odmładza, oczyszcza i odżywia umysł nie przekonamy się, jeśli nie sprawdzimy na sobie.

W książce "Uzdrawiająca moc octu" znajdziemy szczegółowy plan 7-dniowej kuracji oczyszczającej, która wydaje się być świetnym wstępem do odkrywania leczniczych zalet octu. W tygodniowym planie odtruwającym organizm autorka zawarła jadłospis na poszczególne dni, a samą kurację traktuje jako preludium diety odchudzającej. Zwłaszcza, że obok sugestii dotyczących spożycia konkretnych produktów sugeruje zastosowanie ćwiczeń fizycznych.

Poszczególne rozdziały książki to podróż po dziedzinach, w których ocet spełnia swoją prozdrowotną rolę. Dowiemy się tutaj jak dbać o włosy, cerę a nawet zapewnić sobie dobre samopoczucie. Autorka stara się kompleksowo wyjaśnić, dlaczego konkretne rodzaje octu, jak: ryżowy, czerwony, jabłkowy, ziołowy czy winny, sprawdzają się w roli lekarstwa na popularne dolegliwości i schorzenia. Ocet jabłkowy eliminuje tłuszcz i działa przeciwnowotworowo, czerwony ocet winny zawiera przeciwutleniacze, a ocet ryżowy przynosi ulgę w zaparciach i bólach.

Ostatnie rozdziały poświęcone zostały wykorzystaniu octu w gospodarstwie domowym, szczególnie w kuchni. Znajdziemy tu zarówno praktyczne porady typowo kulinarne, jak i sprytne wskazówki, jak detergenty i popularne chemiczne środki czyszczące zastąpić... właśnie octem. Porady kulinarne byłyby niekompletne, gdyby nie baza przepisów. Ku uciesze czytelników baza przepisów kulinarnych zamieszczonych w książce przekracza 100 pozycji, a zatem - już wiemy, jak do zalet octu podejść...praktycznie.

Przeczytaj więcej na temat książki w jej zakładce.

