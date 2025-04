Dieta kobiety ciężarnej

Kobieta ciężarna powinna dbać o odpowiednią dietę, która będzie źródłem witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania własnego organizmu, jak i dziecka. Dieta taka powinna się składać przede wszystkim z dużej ilości warzyw i owoców, a także ryb, różnego rodzaju kasz, nabiału oraz chudego mięsa.

Minerały i witaminy potrzebne kobietom w ciąży

U kobiet ciężarnych występuje zwiększone zapotrzebowanie na witaminy i minerały, dlatego mogą wystąpić ich niedobory. Szczególnie ważne u kobiet ciężarnych jest utrzymanie na właściwym poziomie żelaza, cynku, jodu, kwasu foliowego, witaminy C i E. Dzisiejsza dieta nie jest w stanie dostarczyć. Dlatego kobieta spodziewająca się dziecka oprócz racjonalnego żywienia, może suplementować złożone preparaty wielowitaminowe przeznaczone dla kobiet ciężarnych.

Suplementacja kwasu foliowego w ciąży

Najbardziej rozpowszechniona jest wiedza na temat kwasu foliowego i z reguły kobiety planujące ciążę pamiętają o nim. Kwas foliowy, należący do witamin z grupy B, zmniejsza ryzyko wystąpienia rozszczepienia rdzenia kręgowego u noworodka, wpływa na prawidłowy rozwój mózgu i jest najbardziej potrzebny trzy miesiące przed zajściem w ciążę i podczas pierwszych tygodni po zapłodnieniu.

Jakie żelazo jest najlepsze dla kobiet w ciąży?

Kobiety ciężarne charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na żelazo, zwłaszcza w ostatnim trymestrze, kiedy to dziecko gromadzi go najwięcej. Dla przyszłych mam najlepsze jest żelazo w postaci fumaranu żelazawego, ponieważ dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, a jego nadmiar jest łatwo wydalany. W celu zwiększenia przyswajalności żelaza zaleca się jednoczesne spożywanie witaminy C.

Cynk – profilaktyka poronień

Kolejnym ważnym pierwiastkiem jest cynk, który odpowiada za wiele reakcji metabolicznych w organizmie. Odpowiedzialny jest on za wykształcenie cech płciowych, rozwój skóry i wzrost dziecka. Niedobory cynku mogą przyczyniać się także do wystąpienia poronień i trudności w zajściu w ciąże. Cynk jest antagonistą miedzi, wypiera ten pierwiastek z organizmu, dlatego należy z rozwagą suplementować oba składniki mineralne.

Chrom odpowiada za podziały komórkowe, których tysiące odbywają się w łonie matki w trakcie ciąży. Natomiast o istotnej ważności wapnia nie trzeba chyba przypominać. Najlepiej przyjmować preparaty wapnia, magnezu i witaminy B6, ponieważ pierwiastki te nawzajem się wypierają z organizmu. Najnowsze badania wykazały, że witamina D zapobiega przedwczesnemu rozwiązaniu ciąży i infekcjom. Wpływa na prawidłową budowę kości i działanie układu odpornościowego.

Kwasy omega 3

Dla prawidłowego rozwoju intelektualnego dziecka niezbędne się kwasy omega 3, które należy suplemetować prawie przez całą ciąże i odstawić w dziewiątym miesiącu, kilkanaście dni przed porodem. Badania naukowe dowiodły także, że kwasy omega 3 podnoszą odporność w pierwszych miesiącach życia.

Najlepiej wybierać preparaty zawierające naturalne składniki, najlepiej koncentraty roślinne, nie zawierające barwników i dodatków poprawiających smak. Preparaty takie nie powinny zaszkodzić ani kobiecie, ani dziecku. Istotne jest, żeby przyszła mama starała się jeść regularnie i zdrowo, a każda decyzja o rozpoczęciu suplenentacji preparatami witaminowo-mineralnymi powinna być konsultowana z lekarzem lub uzyskania wyczerpujących informacji u farmaceuty w aptece.

Źródło: informacje prasowe