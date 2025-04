Sposób na neuralgię nerwu trójdzielnego

Nerwobóle w okolicach twarzy charakteryzuje występowanie jednostronnych, silnych, stosunkowo krótkotrwałych napadów bólu, przede wszystkim w okolicach nerwu trójdzielnego. Geneza występowania może być różna. Znacząca rola przypisywana jest czynnikom mechanicznym (jedzenie, mówienie, mycie zębów) oraz czynnikom termicznym (wpływ zimnego powietrza). Tak jak różne mogą być przyczyny występowania neuralgii, tak również z szeroką metodyką leczenia mamy do czynienia: począwszy od farmakoterapii, przez interwencję neurochirurgiczną – blokady znieczulające, zniszczenie zwoju, bądź mikrochirurgiczne odbarczenie korzenia nerwu.

Wodogłowie – a cóż to takiego?

Wodogłowiem nazywamy nagromadzenie znacznej ilości płynu mózgowo-rdzeniowego wewnątrz układu komorowego mózgu. Etiologia występowania może być bardzo zróżnicowana, ale za najczęstszą przyczynę uważa się wady wrodzone. Cechą charakterystyczną tego schorzenia jest objaw Parinaud’a, określany również bardziej tajemniczą nazwą - objawem zachodzącego słońca, pod którą kryje się porażenie ruchów gałek ocznych ku górze.

Jedyną skuteczną metodą leczenia w przypadku wodogłowia jest interwencja neurochirurgiczna, polegająca na odprowadzeniu nagromadzonego nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego.

Papieska choroba, czyli Parkinson

W przypadku choroby Parkinsona, zaliczanej do grupy schorzeń neurodegeneracyjnych, dochodzi do ubytku komórek dopaminergicznych istoty szarej. W konsekwencji następuje powolne ograniczanie funkcjonowania układu ruchowego w obszarze stawowo-mięśniowym.

Również w przypadku choroby Parkinsona, gdy leczenie farmakologiczne przestaje być skuteczne i następuje oporność na lek, niezbędne staje się wykonanie zabiegu chirurgicznego.

Metody leczenia padaczki

Padaczkę charakteryzuje przede wszystkim występowanie napadów padaczkowych, czyli przejściowej zmiany reaktywności, stanu fizjologicznego, bądź całego obszaru mózgu.

Wśród metod leczenia najistotniejsza to farmakoterapia, sprawdzająca się u ok. 90% chorych. W pozostałych przypadkach zastosowane zostaje leczenie chirurgiczne, m.in.: resekcje ogniska, hemisferektomię, callosotomię, stymulację nerwu błędnego.

Dyskopatia a skalpel

Do dyskopatii, czyli schorzenia krążka międzykręgowego najczęściej dochodzi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, co objawia się stopniowo narastającym bólem krzyżowym, czasami promieniującym do kończyny dolnej. Zalecenia wykonania zabiegu chirurgicznego dotyczą wystąpienia zespołu ogona końskiego, bądź typowych dla choroby niedowładów.

Etiologia występowania tętniaków ośrodkowego układu nerwowego

Pod pojęciem tętniak rozumie się poszerzenie tętnicy, na skutek uszkodzenia jej ściany. Dzieli się je na: tętniaki bezobjawowe, objawowe niepęknięte oraz tętniaki powikłane krwotokiem podpajęczynówkowym. Dwa ostatnie przypadki wymagają zróżnicowanych zabiegów neurochirurgicznych.

Operacje w przypadku urazów głowy

Za główną przyczynę urazów czaszkowo-mózgowych uważa się wypadki komunikacyjne. Od ich rozległości i rodzaju urazu uzależnione jest dalsze postępowanie, w tym leczenie neurochirurgiczne, stosowane przede wszystkim w przypadku wystąpienia krwiaków i złamań kości czaszki.

