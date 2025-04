Kobiety z dolegliwościami miejsc intymnych trafiają do ginekologa w różnych okolicznościach. Zazwyczaj, gdy zgłaszają się do odpowiedniego specjalisty, mają już za sobą wielokrotne nieudane próby leczenia. Jedną z przyczyn takiego zjawiska jest niewłaściwa identyfikacja choroby.

Innym problemem jest stosowanie przez pacjentki samodzielnych kuracji bez kontroli lekarza. W każdym przypadku najistotniejsza jest właściwa diagnoza. Nową metodą rozpoznania zapaleń miejsc intymnych kobiet jest tzw. VagiStatus.

Infekcje pochwy moją często przewlekły charakter, dlatego kobiety usiłują leczyć się same za pomocą powszechnie dostępnych środków przeciwgrzybicznych oraz antyseptycznych, sprzedawanych w aptekach bez recepty. W walce z dolegliwościami miejsc intymnych ważny jest szczegółowy wywiad na temat prób i przebiegu dotychczasowej kuracji, zarówno samodz

ielnej, jak i tej przypisywanej przez poprzednich lekarzy, a także współżycia płciowego. Dużą uwagę należy poświęcić każdemu z występujących objawów jak: świąd, wydzieliny, ból oraz miejscowe zmiany ogniskowe. Diagnoza infekcji pochwy powinna być każdorazowo potwierdzana badaniem mikrobiologicznym.

Nieprzyjemne infekcje

Prawidłowe pH pochwy wynosi od 3,5 do 4,5. Ustalenie jednolitego składu mikroflory jest zadaniem trudnym, ponieważ zmienia się on z dnia na dzień. Fizjologiczna bariera ochronna może ulegać osłabieniu np. w wyniku braku bądź niewłaściwej higieny intymnej, częstszych niż zwykle kontaktów seksualnych, zmian hormonalnych, stosowania antybiotyków, aplikowania tamponów, nieodpowiedniego trybu życia oraz niewłaściwej diety opartej w dużej mierze na węglowodanach i cukrach prostych. Do najczęściej spotykanych dolegliwości w ambulatoryjnej praktyce ginekologicznej zalicza się zapalenie pochwy i szyjki macicy. Infekcje te są najczęstszą z przyczyn skłaniających kobiety do wizyt u ginekologa. Wyróżnia się trzy główne zapalenia pochwy: rzęsistkowe, grzybicze wywołane przez drożdżaki (Candida) oraz bakteryjne (waginoza). Do zakażenia rzęsistkiem pochwowym dochodzi najczęściej podczas kontaktu płciowego. Czasem zakażenie może również się pojawić w wyniku zaniedbań higienicznych. Grzybicze zapalenie pochwy i sromu wywołane przez drożdżaki z rodzaju Candida stwierdzono przy najmniej raz w życiu u około 75% kobiet. Jest to druga pod względem częstotliwości występowania infekcja pochwy. Do najczęstszych jej objawów zalicza się pieczenie, swędzenie, zaczerwienienia oraz białawe naloty w okolicach pochwy i odbytu. Na bakteryjne zapalenie pochwy, cierpi około 20-30% kobiet, często nie będąc nawet tego świadomym. Infekcja ta charakteryzuje się zaburzeniami równowagi między ilością poszczególnych rodzajów bakterii, stanowiących naturalne środowisko pochwy. Głównym objawem waginozy jest wydzielina z pochwy o bardzo nieprzyjemnym zapachu.

Rola właściwej diagnostyki

Do czego może doprowadzić niewłaściwe rozpoznanie lub leczenie na własną rękę? Nie leczone infekcje pochwy usposabiają do zapaleń macicy i przydatków, co w dłuższym okresie może prowadzić do niepłodności. Ponadto zaburzenia prawidłowego ekosystemu pochwy pozwala zagnieździć się wirusom między innymi HPV, który u niektórych osób może powodować raka szyjki macicy. Należy również wiedzieć, iż w leczeniu chorób pochwy silniejsze leki, jak np. antybiotyki nie są zawsze konieczne. W kuracji przewlekłych zapaleń pochwy i sromu, lekarze coraz częściej stosują bakterie Lactobacillus jako probiotyki. Ich zastosowanie pomaga odbudować odporność mikroflory.

VagiStatus

Najnowsze badania poświęcone drobnoustrojom dróg rodnych udowadniają, że częste zmiany składu mikroflory pochwy są główną przyczyną nawracających zakażeń dróg moczowych oraz sprzyjają chorobom przenoszonym drogą płciową, w tym przenoszeniu wirusa HIV. W związku z tym należy również kłaść duży nacisk na stosowanie metod diagnostycznych, przede wszystkim pozwalających na określenie składu mikroflory pochwy. Nową metodą rozpoznania zakażeń jest wspomniana metoda VagiStatus, opracowana przez Instytut Mikroekologii. W jej ramach prowadzona jest hodowla bakterii potencjalnie chorobotwórczych oraz oznaczenie bakterii kwasu mlekowego produkujących nadtlenek wodoru, które wchodzą w skład mikroflory ochronnej, niezbędnej do utrzymania prawidłowego pH pochwy. Drogą hodowli określa się również ilość bakterii beztlenowych, które mają szczególne znaczenie w okresie ciąży. Niektóre z nich mogą na przykład doprowadzić do pęknięcia pęcherza płodowego. Za pomocą VagiStatus precyzuje się również gatunek grzybów drożdżopodobnych. Dokładne zbadanie ekosystemu pochwy ma ogromne znaczenie przy doborze właściwej kuracji. Instytut Mikroekologii jako jedyny w Polsce wykonuje rutynowo badanie ilościowe, co pozwala na właściwe postawienie diagnozy. Ma to bardzo istotne znaczenie szczególnie w nawracających infekcjach. Przywrócenie właściwego ekosystemu pochwy jest podstawą leczenia.

