VENOmax

VENOmax to preparat, który przynosi ulgę obolałym nogom: wzmacnia naczynia krwionośne, pielęgnuje skórę i przyjemnie chłodzi. Przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji oraz masażu skóry nóg skłonnej do pajączków oraz przy efekcie ciężkich nóg.