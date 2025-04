– Ocenia się, że każdego roku w Europie ponad 20 milionów osób w wieku powyżej 65 lat cierpi od skutków upadków. Są one główną przyczyną śmierci wynikającej z urazów w tej grupie wiekowej. Natychmiastowa interwencja lekarska jest więc sprawą zasadniczą, nierzadko - kwestią życia bądź śmierci – wyjaśnia Jean Eric Lundy, lekarz wydziału pogotowia w Szpitalu Cochin w Paryżu. I dodaje: –Zbyt często widzimy starszych pacjentów przybywających na pogotowie po wielu godzinach leżenia na podłodze bez możliwości wezwania pomocy. Fizyczne i psychologiczne pogorszenie stanu, które potem następuje, jest często nieodwracalne. Szybka interwencja i zapewnienie pomocy lekarskiej mogą zapobiec pogorszeniu się jakości życia w wyniku upadku.

Urządzenie wykorzystuje system czujników. Użytkownik nosi na sobie mały biosensor, a na ścianach mieszkania umieszcza się szereg bezprzewodowych czujników, działających na podobnej zasadzie, jak te znane z alarmu antywłamaniowego. Jeśli użytkownik upadnie, poza sygnałem wysłanym przez sam biosensor, czujniki zamontowane na ścianach także wykryją brak ruchu i bezprzewodowo przekażą informację do skrzynki kontrolnej umieszczonej w domu. Połączy się ona z dyżurną pielęgniarką w centrum obsługi telefonicznej.

W celu odróżnienia rzeczywistych upadków od fałszywego alarmu, urządzenie wyposażono w specjalne oprogramowanie, które pozwala na analizę rodzaju upadku (z uderzeniem lub bez), oraz końcowej pozycji poszkodowanego. Jeżeli system zainstalowano w domu opieki – pielęgniarka może interweniować natychmiast. Druga linia weryfikacji, w przypadku osób mieszkających samotnie, to próba nawiązania kontaktu telefonicznego przez operatora centrum z użytkownikiem urządzenia. Jeżeli nie odbiera telefonu, natychmiast mobilizowana jest rodzina oraz zespół pogotowia ratunkowego.

Głównymi wyzwaniami stojącymi przed konsorcjum FallWatch były miniaturyzacja systemu oraz przystosowanie do łatwego i wygodnego noszenia. Po umieszczeniu na skórze biosensora zasilanego wydajną baterią, można o nim zapomnieć i nosić nawet w trakcie kąpieli. Jednocześnie użytkownik może mieć pewność, że gdyby zdarzył się upadek, otrzyma natychmiastową pomoc.

Vigi'Fall został pomyślnie przetestowany w środowisku laboratoryjnym, szpitalnym, w domu opieki oraz w typowym mieszkaniu. Testy wykazały ponad 90% pomyślnego wykrycia upadku przez biosensor, bez udziału oprogramowania. Próby w rzeczywistych warunkach, w których wykorzystywano oprogramowanie, wykazały jeszcze wyższy poziom wykrywalności, a fałszywe alarmy zostały praktycznie wyeliminowane.

Vigi'Fall, stworzony we współpracy z profesorem Norbertem Nourym (INL Lyon), wprowadzono na rynek w listopadzie 2012 roku. Domowa wersja urządzenia będzie gotowa w ostatnim kwartale 2013 roku. Druga generacja rozwiązania, która będzie zgodna ze standardami US RF, wejdzie w etap testów klinicznych w Stanach Zjednoczonych i Europie we wrześniu 2013 roku. Komercyjna wersja ma być gotowa pod koniec 2014 roku.

Polecamy: Jak rozpoznać udar mózgu?

Źródło: materiały prasowe Rechters sp. z o.o./ mk

Reklama