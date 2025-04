True CPR/fot. Planet PR

W drugiej połowie stycznia zakończyła się VIII edycja zimowych mistrzostw w ratownictwie medycznym w Szczyrku. Organizatorem mistrzostw było Bielskie Pogotowie Ratunkowe oraz powiat bielski. Patronat honorowy objął Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.

Na terenach Bielska–Białej, gminy Porąbka, Parku Lotniczego w Kaniowie i w samym Szczyrku organizatorzy przygotowali dla uczestników 5 konkurencji, w tym jedno nocne. Zadania związane były z szerokim zakresem działań ratownictwa medycznego i miały na celu sprawdzić poprawność prowadzenia działań ratowniczych w różnych, często ekstremalnych sytuacjach.

Ważnym wydarzeniem była prezentacja najnowszego rozwiązania True CPR, którego europejska premiera odbyła się 9 stycznia w Amsterdamie. True CPR to pierwsze wiarygodne urządzenie do wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnej technologii pomiar jest niezafałszowany. Urządzenie to pozwala na bieżąco korygować swoje postępowanie podczas resuscytacji jak również gromadzi dokładne dane do analizy po zdarzeniu.

Na zawodników czekały również liczne panele naukowe podczas których poruszano takie zagadnienia jak:

rozpoznawanie i leczenie ostrych zatruć alkoholami,

postępowanie podczas obrażeń narządów jamy brzusznej,

wentylacja noworodków i niemowląt z ostrą niewydolnością oddechową

oraz wiele innych.

Zwycięskie drużyny to:

pierwsze miejsce: NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie,

drugie miejsce: SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – Stacja Dąbrowa Górnicza,

dwa miejsca trzecie: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ i Krakowskie Pogotowie Ratunkowe XXXV.

Źródło: materiały prasowe Planet PR (Physio-Control)