Fot. Fotolia

Reklama

Coraz więcej dzieci choruje na grypę

W Polsce narasta fala zachorowań na infekcje dróg oddechowych i grypę (tzw. chorób grypopodobnych) Od początku września z ich objawami trafiło do lekarzy już 683 671 osób, to około 140 tys. więcej niż w analogicznym okresie w roku 2013.

Prawie 30% przypadków to dzieci do 4. roku życia, które są szczególnie narażone na niebezpieczne powikłania, m.in. zapalenie ucha środkowego, płuc czy oskrzeli.

Lekarze zalecają szczepienia przeciw grypie już od 6. miesiącu życia.

Ile kosztuje leczenie grypy u dziecka?

Koszt jednorazowej iniekcji to ok. 30-40 zł. Jednak część rodziców nie decyduje się na profilaktykę, narażając na groźną chorobę swoje dzieci.

Koszt leczenia grypy przewyższa znacznie koszt szczepionki, a przy poważnych powikłaniach, takich jak zapalenie płuc czy zapalenie ucha środkowego wymagane jest leczenie szpitalne oraz długi czas rekonwalescencji małego pacjenta.

Zobacz także: Jak zahartować dziecko? 4 sposoby!

Rodzice niechętnie szczepią dzieci przeciwko grypie

Mimo wielu akcji edukacyjnych i zaleceń pediatrów, rodzice niechętnie poddają swoje dzieci szczepieniu. Odbija się to na liczbie zachorowań dzieci do 4. roku życia. Od początku września z objawami grypy do lekarzy zgłosiło się ponad pół miliona Polaków, z czego prawie 200 000 to najmłodsi.

Zachorowania na grypę wśród dzieci w 2014 roku

„Liczba zaraportowanych zakażeń grypowych i grypopodobnych nie odbiega od spokojnych sezonów lat ubiegłych. Trzeba jednak pamiętać, że do szczytu zachorowań dochodzi później. W Polsce grypa występuje najczęściej od stycznia do marca.

Bez odpowiedniej profilaktyki wirus może się bardzo szybko rozprzestrzenić, a dzieci są jedną z grup szczególnie narażonych na zarażenia” – mówi prof. Adam Antczak przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej.

Reklama

Jak zarażamy się grypą?

Wirus grypy przenosi się, gdy stykamy się z zakażoną osobą, która kaszle, kicha lub mówi.

Może być także przeniesiony przez podanie ręki zakażonej osobie lub przez dotykanie skażonych powierzchni.

W sezonie grypowym, który w Polsce zaczyna się we wrześniu, osób zakażonych wirusem grypy jest wiele. Ciężko uniknąć kontaktu z nimi, szczególnie w większych miastach, gdzie każdy człowiek ma codziennie kontakt z tysiącami osób na ulicach, w pracy czy środkach komunikacji miejskiej.

Nawet jeżeli nasze dziecko nie uczęszcza do żłobka czy przedszkola, nie znaczy, że nie jest narażone. Ktokolwiek kto przychodzi do domu, może „przynieść” wirusa do domu. Aby dziecko było bezpieczne, należy je zaszczepić.

Źródło: Materiały prasowe Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

Zobacz także: Grypa i przeziębienie – obalamy 7 mitów