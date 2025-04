Internetowe Konto Pacjenta, fot. Partner

Jeszcze w tym roku wystartuje Internetowe Konto Pacjenta – bezpłatna aplikacja internetowa, dzięki której każdy otrzyma dostęp do informacji o swoich świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych, jak i prywatnych. Już od czerwca Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jednostka podległa Ministrowi Zdrowia i odpowiedzialna za realizację Projektu P1, rozpoczyna kampanię edukującą pacjentów i pracowników medycznych na temat zbliżającej się wielkiej rewolucji informatycznej w polskim systemie Ochrony Zdrowia.

Projekt „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, zwana potocznie Platformą P1, to największe tego typu przedsięwzięcie w skali Europy. Projekt jest współfinansowany ze środków UE, a jego celem jest podniesienie jakości i dostępności informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych oraz usprawnienie obsługi pacjenta poprzez umożliwienie realizacji usług elektronicznych. Będzie to możliwe dzięki funkcjonalnościom, które powstają w ramach Projektu.

Jedną z nich jest bezpłatna aplikacja – Internetowe Konto Pacjenta (IKP), w której będzie znajdować się historia leczenia pacjenta z wykazem badań, które pacjent wykonał od momentu założenia konta.

W IKP znajdzie się również wykaz dokumentów, a w nim: e-Recepty, e-Skierowania i e-Zlecenia, które wystawił pacjentowi lekarz w trakcie leczenia. Oprócz tego dostępne będą takie funkcje jak: baza usługodawców, skrzynka mailowa do kontaktu z lekarzem, wpisy własne czy kalendarz wizyt. Istotnym udogodnieniem dla pacjentów będzie również możliwość sprawdzenia średniego czasu oczekiwania do lekarzy specjalistów. Ponadto będzie istniała możliwość prowadzenia własnego kalendarza, w którym będzie można zapisywać terminy swoich wizyt czy godziny przyjmowania leków. O wszystkim będzie przypominać pacjentom wiadomość SMS lub e-mail.

W ramach rozwoju Projektu P1 CSIOZ wprowadzać będzie kolejne funkcjonalności Projektu P1, dostępne przez Internetowe Konto Pacjenta. Wg planów w 2015 r. lekarze będą mogli wystawiać e-Recepty, które pacjenci zrealizują w dowolnej aptece. Elektroniczna recepta będzie mogła być wydrukowana jak do tej pory lub pacjent będzie mógł zrealizować receptę tylko przy użyciu kodu do recepty, który otrzyma przez SMS. Wprowadzenie e-Recepty wyeliminuje problem nieczytelnych blankietów. Ponadto pacjent będzie mógł zakupić wszystkie leki w jednej aptece lub zrealizować częściowo receptę w jednej, a pozostałe pozycje wykupić w innej, bez konieczności sporządzania odpisów.

Choć system jest nieobowiązkowy dla pacjentów, to szpitale, przychodnie, prywatne praktyki lekarskie, czy apteki mają obowiązek dostosować się do zmian. Dla nich przewidziany jest okres przejściowy, który zakończy się w 2017 r., kiedy to wprowadzony zostanie obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Aby poinformować społeczeństwo i środowisko lekarskie oraz farmaceutyczne o zmianach w sposobie świadczenia usług medycznych, CSIOZ – jednostka podległa Ministrowi Zdrowia i odpowiedzialna za realizację projektu informatyzacji Ochrony Zdrowia w Polsce – rozpoczyna w czerwcu kampanię informacyjno-edukacyjną Projektu P1. Ambasadorką kampanii społecznej została Dorota Wellman. W ramach prowadzonych działań emitowane będą spoty telewizyjne i radiowe. Prowadzona będzie również kampania outdoorowa oraz prasowa. Kampania zakłada ponadto dystrybucję miliona broszur informacyjnych, przekazujących istotne informacje na temat Projektu i sposobów korzystania z funkcjonalności, które powstają w jego obrębie.

Kampania jest niezwykle istotnym elementem wdrażania zmian i dotarcia z informacją o produktach Projektu P1 oraz możliwościach jakie jego realizacja daje pacjentom. Konieczne jest dotarcie do społeczeństwa z informacją, iż korzystanie m.in. z Internetowego Konta Pacjenta wymaga podjęcia pewnych kroków, które dotyczą potwierdzenia tożsamości pacjenta w wybranych Urzędach. Jest to niezbędne, aby móc założyć IKP przez internet i korzystać z niego od razu z chwilą startu.

Więcej informacji o Projekcie P1 na stronie: www.ezdrowie.gov.pl.

