W ciemnogrodzie higieny intymnej

Z panującą modą na naturalne sposoby leczenia, znów na czasie okazały się stare zabobony i nieuzasadnione przekonanie, że coś domowego będzie lepsze niż to co w aptece. W przypadku przeziębienia - owszem, ale gdy w grę wchodzą poważne choroby intymne radzimy odłożyć średniowieczne metody kuracji.

Świąd, pieczenie i upławy są objawami wymagającymi wizyty u lekarza, który zapewni odpowiednia szybką a przede wszystkim skuteczna kurację. Domowe sposoby takie jak: ocet, czosnek, czy ziołowe płukanki niech pozostaną w kuchni. Ich magiczne stosowanie nie tylko nie pomoże, ale zaostrzy objawy.

Płukanki ziołowe

Tego rodzaju zabiegi zaburzają florę bakteryjną pochwy, wysuszając ją i stwarzając zagrożenie poważnych infekcji oraz grzybicy. Stwarzają dogodne warunki do namnażania bakterii beztlenowych.

Czosnek

Istnieją silnie krążące mity, iż czosnek jest skuteczny również na grzybicę, nic bardziej mylnego. Jeśli stosuje się go dopochwowo, potrafi wywołać bardzo silne podrażnienia. Może bardzo silnie zaostrzyć przebieg grzybicy, powodując nieustające swędzenie a nawet pęcherze. W przypadku grzybicy, należy bezzwłocznie skierować się do lekarza, bądź przynajmniej do apteki po skuteczne globulki.

Okłady z kefiru

Znany i polecany na oparzenia słoneczne kefir, czy jogurt naturalny, nie będzie skuteczny przy odparzeniach podrażnionych okolic intymnych. Owszem, chłodny płyn na pewno przyniesie złudne wrażenie ulgi, lecz pamiętajmy, że nie zastąpi docelowych żelów i maści. Bakterie zawarte w jogurcie i kefirze są inne, niż bakterie pochwowe.

Konkluzja jest prosta, jeśli nie chcesz pogorszyć swojego stanu, doprowadzając do gorszych komplikacji, zwróć się do specjalisty. Pamiętajmy, że jeśli już raz miałyśmy problemy w okolicach intymnych, mamy większe prawdopodobieństwo do nawrotu objawów. Dlatego zalecane jest również zapobieganie. Na rynku jest dostępny szeroki asortyment odpowiednich płynów do higieny intymnej, które nie zachwieją twojego naturalnego pH. Żele, maści i globulki uśmierzą ból, ale mimo tego wizyta u lekarza jest konieczna.

Magda Balul