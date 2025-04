Co działa?

W związku z tym, że Ureaplasma urealyticum nie posiada ściany komórkowej, a działanie większości antybiotyków polega na uszkadzaniu tej właśnie części komórki, nie wszystkie antybiotyki będą skuteczne przy leczeniu wyżej wspomnianego schorzenia. Jednak współczesna medycyna potrafi sobie poradzić z tą skomplikowaną budową bakterii Ureaplasma urealyticum. Przy leczeniu infekcji spowodowanej wyżej wspomnianym drobnoustrojem stosuje się antybiotyki, takie jak tetracykliny lub erytromycyny, których działanie nie polega na niszczeniu ściany komórkowej bakterii. Na szczęście zakażenie Ureaplasma urealyticum jest całkowicie wyleczalne, dlatego jeśli zaobserwujesz u siebie jakiekolwiek objawy wskazujące na to, iż możesz być zakażona Ureaplasma urealyticum, powinnaś niezwłocznie udać się do lekarza.

Ponieważ objawy zakażenia Ureaplasma urealyticum nie są typowe, ale dotyczyć mogą wielu innych infekcji układu moczowo-płciowego spowodowanych, np. bakterią Chlamydia Trachomatis, najbardziej precyzyjną diagnozę otrzymasz, wykonując tzw. „Multi-test” mający na celu oznaczenie większej liczby przyczyn zakażenia. Pamiętaj, że infekcja ureaplasma urealyticum nie zawsze przebiega w sposób objawowy.

Mając na uwadze zdrowie swojego dziecka przed planowaną ciążą powinnaś zdecydować się na pakiet badań w celu wykluczenia infekcji układu moczowo-płciowego.

