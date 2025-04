Odległość

Szukając odpowiedniej placówki opiekuńczej, warto wziąć pod uwagę jej położenie. Najlepiej wybrać ośrodek, który leży niedaleko miejsca zamieszkania rodziny osoby chorej czy starszej. Umożliwi to częsty kontakt z osobą umieszczoną w domu opieki i pozwoli na stałą kontrolę jakości opieki świadczonej przez daną placówkę.

Oczywiście zdarza się, że osoba chora wymaga specjalistycznej opieki, której lokalny ośrodek nie jest w stanie zapewnić. W takiej sytuacji w wyborze domu opieki należy kierować się dobrem podopiecznego.

Personel

Istotnym zagadnieniem jest również liczebność personelu w domu opieki w odniesieniu do liczby jego mieszkańców. Jeden pracownik nie powinien mieć pod opieką zbyt wielu podopiecznych. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku osób starszych, cierpiących na wiele dolegliwości, np. na nietrzymanie moczu. Jeśli nasz bliski ma takie problemy, warto poszukać placówek, które wdrażają rozwiązania dedykowane osobom właśnie z tym problemem. Ważne jest również, czy personel ośrodka korzysta ze szkoleń lub warsztatów dostarczających wiedzy na temat opieki nad osobami starszymi czy schorowanymi.

Warto również zapytać o obecność lekarza na terenie placówki. Może on rezydować stale lub mieć dyżury w określonych dniach.

Cena

Każdy ośrodek ma swój własny cennik – ceny są zróżnicowane w zależności od miejsca oraz profilu placówki. Warto jednak pamiętać, że opłatę za pobyt w domu opieki do wysokości 70 proc. dochodu ponosi jego mieszkaniec (ewentualnie rodzina czy gmina, która skierowała daną osobę do tej placówki).

Wyposażenie ośrodka

Bardzo istotną kwestią jest wyposażenie domu opieki. Należy sprawdzić, czy ośrodek posiada łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, czy zlikwidowano w budynku bariery architektoniczne i czy posiada on windę, poręcze oraz wyposażenie łazienek w poręcze przy umywalkach oraz toaletach.

Warto również sprawdzić, czy placówka dysponuje ogrodem umożliwiającym spacery, a także biblioteką.

Szukając odpowiedniej placówki dla swoich najbliższych, zawsze warto zasięgnąć opinii osób, które przebywają w danym domu opieki lub ich opiekunów. Z pewnością będą oni nieocenionym źródłem informacji.

