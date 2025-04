Organizm kobiety, w przeciwieństwie do organizmu mężczyzny, jest narażony na dość duże zmiany hormonalne związane z przebiegiem cyklu menstruacyjnego oraz z biologiczną rolą przystosowującą ciało kobiety do roli matki.

Wahania poziomu hormonów a organizm kobiety

Naturalne wahania poziomu hormonów łatwo mogą zmienić się na tyle, że określane są w kategoriach „nieprawidłowości”. Zaburzenia hormonalne mogą mieć przy tym bardzo różne przyczyny – wywołane złą dietą, stresem, zmianą trybu życia, a nawet daleką podróżą. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaburzenia hormonalne nie mijają, a stają się czymś charakterystycznym i powtarzalnym.

W takich sytuacjach kobieta, zauważa, że jej cykle miesiączkowe są nieregularne, zmienia się również samo krwawienie miesięczne, czasami również wygląd cery. W konsekwencji hormony, których zadaniem jest, między innymi, zachowanie pięknego i zdrowego wyglądu włosów, powodują osłabienie ich struktury, nadmierne ich wypadanie i łysienie.

Łysienie androgenowe

Proces ten utożsamiany jest głównie z podwyższoną zawartością dihydrotestosteronu (DHT), czyli substancji powstałej z testosteronu pod wpływem działania enzymu 5-alfa reduktazy. Ta forma łysienia, zwana łysieniem androgenowym, ze względu na większe zawartości testosteronu w organizmie mężczyzn, jest częściej obserwowana u panów. Nie oznacza to jednak, że łysienie androgenowe nie jest problemem również kobiet...

Androgeny są wytwarzane także w organizmie kobiet – produkowane przez jajniki i część siatkową kory nadnerczy. Do ich powstania potrzebny jest cholesterol, a proces ich produkcji sterowany jest przez przedni płat przysadki mózgowej. Łysienie androgenowe u kobiet, pisząc najprościej, jest spowodowane zbyt dużą zawartością męskich hormonów, odpowiedzialnych ponadto za zmiany trądzikowe, nadmierne owłosienie ciała, czasami zarost na twarzy.

Często androgenizacji towarzyszą również choroby tarczycy, niekiedy nadmierne chudnięcie lub przeciwnie – przybieranie na wadze.

Łysienie androgenowe u kobiet ma nieco inny przebieg niż u mężczyzn. Jest bowiem bardziej rozlane, powodując utratę włosów, rzadziej z obszarów skroniowych oraz ciemieniowych, częściej równomiernie z całego owłosionego obszaru głowy.

Wypadanie włosów a ciąża

Innym, obserwowanym u co piątej kobiety, typem łysienia hormonalnego, jest wypadanie włosów po ciąży. Gospodarka hormonalna, zmieniająca organizm kobiety w trakcie dziewięciu miesięcy oraz tuż po urodzeniu dziecka, prowadzi do wzmożenia wypadania włosów. Proces ten ma zazwyczaj charakter odwracalny i kończy się samoistnie powrotem włosów do stanu sprzed ciąży.

Przyczyną tego typu łysienia hormonalnego jest mniejsza utrata włosów w czasie ciąży, kiedy większość włosów, pod wpływem hormonów, znajduje się w fazie wzrostu. Po urodzeniu dziecka mieszki włosowe przechodzą w stan spoczynku, co prowadzi do pozbycia się przez organizm włosów, które nie wypadły w czasie ciąży. Kobieta obserwuje ten proces jako niepokojące, nasilone wypadanie włosów, obawiając się, zazwyczaj niepotrzebnie, całkowitego wyłysienia. Po 6-12 miesiącach od porodu proces wzrostu i utraty włosów u kobiet zazwyczaj wraca do normy.