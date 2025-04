Na pytanie odpowiada chirurg szczękowy Jolanta Najko

Implant wszczepia się bezpośrednio do kości żuchwy, a na nim mocuje uzupełnienie protetyczne: koronę. Da się to zrobić na dwa sposoby. Można założyć implant od razu z koroną. Częściej jednak po wszczepieniu implantu czekamy 4–6 miesięcy na jego integrację z kością. Po tym czasie go odsłaniamy i wykonujemy koronę. Ceny implantów bardzo się różnią i zależą od ustaleń producenta. Ale droższy wcale nie musi być lepszy! Warto poszukać ofert w różnych gabinetach, bo można obecnie zapłacić za jeden implant z koroną ok. 3,5 tys. zł. Ta suma jeszcze się rozkłada na dwa etapy: I rata po założeniu implantu, II po zrobieniu korony.