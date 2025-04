Częstość oddechów u zdrowego człowieka wynosi 12-15/minutę. Odstępstwa od tej wartości są spotykane w licznych zespołach chorobowych. Głębokość kolejnych wdechów i wydechów oraz zdefiniowanie dominujących w czasie wdechu grup mięśni mogą być dodatkowymi wskazówkami w procesie diagnostycznym.

Jakie są typy oddechów o zmienionym cyklu?

oddech przyspieszonym

oddech zwolniony

oddech Biota

oddech Cheyne'a i Stokesa

oddech Kussmaula

oddech przerywany głębokimi wdechami

spłycenie oddechu i bezdechy podczas snu

Kiedy mamy do czynienia z oddechem przyspieszonym?

Oddech przyspieszony (tachypnoe), czyli powyżej 15 oddechów na minutę – jest naturalnym następstwem wysiłku fizycznego bądź silnych emocji. Czasami towarzyszy także gorączce. Jednak najważniejszym stanem objawiającym się przyspieszonym oddechem jest duszność, najczęściej w przebiegu chorób płuc i serca, kiedy częstość oddechów przekroczyć może 30 na minutę.

W jakich stanach można zaobserwować zwolnienie oddechu?

Oddech zwolniony (bradypnoe), czyli poniżej 12 oddechów na minutę - może być następstwem chorób neurologicznych oraz działających ośrodkowo leków narkotycznych.

Na czym polega i kiedy występuje oddech Biota, Cheyne'a i Stokesa oraz oddech Kussmaula?

Oddech Biota jest patologiczną formą cyklu oddechu występującą w stanach zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego oraz uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Poza tym może być zaobserwowany w przypadkach śpiączki polekowej. Charakteryzuje się szybko następującymi po sobie płytkimi oddechami z około 10-30 sekundowymi fazami bezdechu.

Oddech Cheyne'a i Stokesa jest typowym cyklu oddechu dla niewydolności serca, stanie po udarze mózgu oraz jako jeden z objawów encefalopatii metabolicznej lub polekowej. Ten typ oddechu patologicznego jest bardzo nieregularnym cyklem oddechowy, w którym stwierdza się fazy oddechu szybkiego i głębokiego oraz fazy, kiedy oddech staje się zwolniony i płytki z następowymi bezdechami.

Oddech Kussmaula zaś jest oddechem znacznie pogłębionym i przyspieszonym występującym w kwasicy metabolicznej.

Na czym polegają paradoksalne ruchy klatki piersiowej?

U zdrowego człowieka podczas wydechu obserwujemy zapadanie się ścian klatki piersiowej. W przypadku ruchów paradoksalnych zjawisko to stwierdza się w czasie wdechu, co staje się przyczyną poważnych zaburzeń oddechowych. Z tego typem zaburzenia toru oddychania mamy do czynienia w przypadkach złamań licznych żeber i mostka (tzw. wiotka klatka piersiowa).

Jakie są podstawowe tory oddechowe i w jakich stanach chorobowych dochodzi do ich dominacji?

Wyróżniamy tor piersiowy i brzuszny oddychania. Typ piersiowy jest charakterystyczny dla kobiet i polega na przewadze pracy mięśni międzyżebrowych zewnętrznych podczas wdechu. Jest on także typowy dla pacjentów ze znacznym wodobrzuszem, dużymi guzami w obrębie jamy brzusznej oraz w przypadku porażenia przepony, mięśnia odpowiedzialnego za brzuszny tor oddechowy. Dominuje on u mężczyzn, ale obserwowany jest również w zapaleniu opłucnej, porażeniu mięśni międzyżebrowych oraz w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.

