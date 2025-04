Perymetria, czyli właściwie oznaczenie pola widzenia, to jedno z podstawowych badań okulistycznych. Polega na wykreślaniu na schematach obszaru widzianego bez poruszania okiem. Okulista bada każdą gałkę oddzielnie specjalnym aparatem o nazwie polomierz. Pozwala on wykryć ewentualne ubytki w polu widzenia. Najczęściej są to miejsca na siatkówce, w których nie odbierane są bodźce świetlne. Takie ubytki mogą świadczyć o występowaniu np. jaskry, odwarstwienia siatkówki oraz chorób ośrodkowego układu nerwowego, np. guzów mózgu. Badanie wykonuje się na ogół dwa razy w roku, w razie potrzeby częściej.

Reklama