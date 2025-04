Czym jest tonsilektomia?

Migdałki wchodzą w skład tkanki chłonnej gardła. Stanowią część układu immunologicznego, który ma na celu obronę organizmu przed szkodliwymi patogenami oraz zachowanie równowagi, w przypadku kontaktu z czynnikami środowiska niegroźnymi dla organizmu człowieka.

Z jakich przyczyn się ją wykonuje?

Skoro układ immunologiczny ma bronić naszego organizmu, po co się usuwa jego część, czyli migdałki podniebienne?

Wskazania do tonsilektomii można podzielić na trzy grupy:

- zakażenia – część bakterii czy wirusów upodobało sobie za cel swojego ataku właśnie migdałki podniebienne. Często nawracające infekcje są bardzo kłopotliwe, a poza tym wiążą się z ryzykiem wystąpienia groźnych powikłań,

- zaburzenia drożności dróg oddechowych – migdałki podniebienne mogą przerastać, a przez to powodować zwężenia dróg oddechowych i utrudniony przepływ powietrza,

- diagnostyka zmian nowotworowych – za każdym razem, gdy obserwuje się jednostronne powiększenie migdałka podniebiennego należy wykonać tonsilektomię, aby wykluczyć zmianę nowotworową. U dzieci w okolicy migdałów może rozwinąć się chłoniak, u osób starszych najczęściej rak płaskonabłonkowy.

Jakie zakażenia są wskazaniem do usunięcia migdałków?

Przede wszystkim takie, które często nawracają (3 lub więcej epizodów w ciągu roku) i mają ciężki przebieg. Nawracające ostre zapalenie ucha, cuchnący zapach z ust, z przyczyn innych niż choroba migdałków, oraz występowanie powikłań po infekcji (ropień lub nacieki okołomigdałkowe) również są wskazaniem do tonsilektomii.

Kiedy nie należy wykonywać tonsilektomii?

Przeciwwskazania są takie jak w przypadku każdego zabiegu operacyjnego. Jeżeli stan chorego jest ciężki (ostra faza zakażenia tkanki chłonnej) bądź niestabilny, zabieg musi być przełożony. Nie należy wykonywać tonsilektomii, gdy chory ma problemu z układem krzepnięcia. Bezwzględnym przeciwwskazaniem są też wady rozwojowe takie jak: rozszczep podniebienia, rozdwojenie języczka, krótkie podniebienie oraz choroby neurologiczne (szczególnie u dzieci).

Czy zabieg może być niebezpieczny?

Najczęstszym powikłaniem po tonsilektomii jest wystąpienie krwawienia, dlatego z zabiegu dyskwalifikowane są osoby z zaburzeniami krzepnięcia. Inne konsekwencje operacji, zdarzające się rzadziej to: bolesne przełykanie, bóle gardła, obrzęk języczka i podniebienia miękkiego. Stany te często prowadzą do przyjmowania zmniejszonej ilość płynów przez chorego, a tym samym do odwodnienia a także mogą powodować trudność w oddychaniu.

Tonsilektomia nie jest jedynie zabiegiem kosmetycznym, ale normalną operacją chirurgiczną. Trzeba pamiętać, że powinna być wykonywana jedynie wtedy, gdy są do niej odpowiednie wskazania, ponieważ jak każda interwencja chirurgiczna jest obarczona ryzykiem powikłań.

Usunięcie migdałków nie jest sposobem na unikanie infekcji.