Ma własną klinikę w centrum Poznania. Stać by ją było na egzotyczne wakacje i piękną willę, ale Agata Turkiewicz woli oszczędzać na wyjazdy do Nepalu. Tam za darmo leczy zęby ubogim Tybetańczykom.



Wróciła z Nepalu w listopadzie i już tęskni za „swoim” klasztorem. W lutym wybiera się tam po raz ósmy.

– To właśnie w tym odległym kraju odnalazłam szczęście i sens życia – mówi. Przyjmuje tam dziennie 20–30 pacjentów i pracuje od rana do wieczora. Wykonuje skomplikowane zabiegi wymagające czasu, koncentracji i nie lada umiejętności. Nieraz odczuwała brak fachowej pomocy obok. Zdana jest wyłącznie na siebie, nie ma możliwości skonsultowania trudnego przypadku z kolegą. Jeśli zepsuje się jakieś urządzenie, to sama główkuje, jak je naprawić. Przed każdym wyjazdem do Nepalu sporządza listę leków, materiałów dentystycznych, części do urządzeń, bo tam niczego nie może zabraknąć. Kupuje wszystko za własne pieniądze. Łącznie z podróżą i utrzymaniem się na miejscu to wydatek około 7–15 tysięcy złotych! Nie finansuje sama całej kliniki, wspierają ją prywatni darczyńcy.

Robię to wyłącznie dla siebie

Wyjeżdża do Nepalu raz, a czasem dwa razy w roku, na dwa–trzy miesiące. Wtedy zamyka swoją prywatną i świetnie wyposażoną klinikę w Poznaniu na cztery spusty. Jest jednak, jak mówi, wdzięczna rinpocze (czyli tamtejszemu opatowi), że pozwala jej pracować w buddyjskim klasztorze i dzielić się tym, co ma.

– A po co ja bym miała jechać na jakieś Bali czy Mauritius? – śmieje się 36-letnia atrakcyjna kobieta. – Żeby wylegiwać się na piasku, pluskać w ciepłym morzu? Przecież to nudne! Los, czyli moja ścieżka, doprowadził mnie do klasztoru tybetańskich mnichów – wyjaśnia. – Ścieżka w buddyzmie oznacza tyle co życie. Każdy ją sobie sam wyznacza poprzez swoją aktywność. Dla Tybetańczyków najważniejsza jest szczodrość, oni umieją podzielić się ostatnim kawałkiem chleba czy miseczką ryżu... I dla mnie szczodrość jest ważna. Dzielenie się z innymi tym, co się ma, daje niesamowite szczęście. Nie uważam, że to poświęcenie. Ja to robię wyłącznie dla siebie.

Zawsze chciałam pomagać

Pochodzi z tradycyjnej poznańskiej rodziny, gdzie skrzętność, oszczędność i nietracenie życia na głupstwa stawiało się na pierwszym miejscu. Jako młoda dziewczyna związana była z ruchem oazowym. Skończyła liceum sióstr urszulanek i zamierzała zostać etnografem. – Chcesz całe życie siedzieć w muzeum i dziergać na drutach czy haftować? – mama tym argumentem zmiękczyła jej opór. – To już lepiej na stomatologię – powiedziała.

Agata dostała się za drugim razem, przez rok pracując na punkty na chirurgii szczękowej. Pozwalano jej robić opatrunki, asystować przy operacjach, co wciągnęło ją do medycyny bez reszty. Wakacje studenckie spędzała na obozach dla dzieci niepełnosprawnych jako opiekunka. Kończyła jednocześnie różne szkoły, kursy i dziś ma drugi zawód – wykwalifikowanego terapeuty. Pracuje z dziećmi autystycznymi, z Downem, z porażeniem... Z bardzo dobrym rezultatem. Kiedy stworzyła własną klinikę stomatologiczną, niejednokrotnie i bezpłatnie leczyła zęby dzieciakom z domów dziecka.

Jedź ze mną

Nigdy nie narzekała na brak zajęć, ale ciągle nie czuła się spełniona. Marzyła, by wyjechać do najdalszego kąta świata, gdzie ludzie nie mają żadnego kontaktu z medycyną, i tam pracować jako wolontariuszka. Nie wiedziała, od czego zacząć. Marek, przyszły mąż, powiedział: – Nie wiesz od czego? Zacznij od decyzji!

Wkrótce poszła do doktora Wojciecha Ryncarza, starszego kolegi z przychodni, w której kiedyś razem pracowali. Słyszała, że on (znakomity stomatolog-chirurg) ciągle gdzieś wyjeżdża. Myślała, że da jej jakiś adres, telefon. A on powiedział po prostu: – Za dwa miesiące wyjeżdżam do Nepalu. Jedź ze mną! Okazało się, że Wojtek za własne pieniądze urządził w klasztorze Bencien nowoczesną stomatologiczną klinikę i przez kilka miesięcy w roku służy Tybetańczykom swoją pracą.

Do Nepalu poleciała w styczniu 2000 roku, z Markiem, w ramach podróży poślubnej.

Stałam się częścią ich życia

Pokonała kilka tysięcy kilometrów i przeżyła rozczarowanie – szef klasztoru nie chciał skorzystać z jej pomocy. Za to przydzielił Agacie nauczyciela, lamę, który miał ją wprowadzić w istotę buddyzmu. Mąż po miesiącu wrócił do kraju, ona została na dwa kolejne, licząc na to, że w końcu pozwolą jej pracować. Nie pozwolono. Musiała długo zdobywać zaufanie. Dziś Agata myśli, że decyzja rinpoczego była słuszna. Śmieje się: – Chciał się przekonać, czego naprawdę szuka młoda kobieta z Zachodu w męskim klasztorze.

Gdy jednak w następnym roku poleciała do Nepalu ponownie, przyjęto ją już z otwartymi ramionami. Przełożony klasztoru ogłosił na porannej pudży (mszy), że wszystkie maluchy mają się zgłosić na kontrolę zębów. Z własnej woli nie zameldował się wówczas żaden maluch, ale starsi chłopcy zrobili łapankę i po dziesięcioro dzieciaków naraz dostarczali do gabinetu. Potem młodsi zaczęli przychodzić sami, początkowo grupami. Jedni drugich instruowali, jak usiąść na fotelu, jak otworzyć buzię... – Mam teraz wielu pomocników – cieszy się doktor Agata. – Jeden trzyma delikwenta za nogi, drugi za ręce, a reszta go pociesza. Nie grymaszą przy bolesnych zabiegach. Łzy to oznaka słabości.

Teraz, gdy jestem już częścią ich domu – opowiada – zaglądają do kliniki bez powodu. Po drodze do szkoły, by powiedzieć „dzień dobry”, zobaczyć, co się dzieje w gabinecie... Przyniosą narysowany obrazek, czasem to, co sami ugotowali.

Za każdym razem wraca do Poznania naładowana pozytywną energią i nic nie wydaje jej się za trudne. A potem znów liczy dni do wyjazdu do Nepalu. Ma w klasztorze swoje miejsce podczas posiłków, pudży, medytacji, pracy... Ma swój pokoik. Jej płeć nie stanowi już żadnego problemu.

Wyjeżdżam, bo tam jestem potrzebna

Z mężem rozstała się rok temu. Pozostali w wielkiej przyjaźni, są dla siebie jak brat i siostra, ale nie dane im było stworzyć pełnej rodziny. Co nie znaczy, że Agata z niej zrezygnowała, chciałaby cieszyć się własnymi dziećmi. Na razie dużo pracuje. Poszukuje dwóch dobrych dentystów i menadżera, żeby nie musiała zamykać poznańskiej kliniki, kiedy wraca w Himalaje. – Zostawiam tu wszystko i wyjeżdżam, bo tam mnie najbardziej potrzebują – mówi. – Wymieniamy się w klasztornej klinice z doktorem Ryncarzem, aby jak najkrócej stała zamknięta. Teraz marzy im się ciężarówka – ruchomy gabinet dentystyczny. Mogliby wyjeżdżać poza Katmandu, w góry, leczyć najuboższych, dla których sto rupii (1 dolar) jest majątkiem. Chciałaby zawsze do buddyjskich mnichów powracać. Bo, jak twierdzi: – Być użytecznym – to szczęście.

Zdzisława Jucewicz

Jeśli możesz wesprzeć charytatywną działalność polskich stomatologów, podajemy konto: 46 2130 0004 2001 0269 6656 0002. Konieczny dopisek: Klinika Bencien. Bliższe informacje: www.free-clinic.org