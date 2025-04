Heinego-Medina, nazywana potocznie heinemedina, to wirusowa choroba zakaźna, wywoływana przez wirus polio. Może prowadzić do kalectwa, a w postaci zapalenia mózgu - nawet do śmierci. Dzięki szczepieniom profilaktycznym, została niemal całkowicie wyeliminowana w większości krajów świata. Niestety nowe przypadki zachorowań odnotowano w Papui-Nowej Gwinei.

Epidemia polio w Papui-Nowej Gwinei

Pierwszy przypadek choroby wykryto w kwietniu bieżącego roku. Dotyczył 6-letniego chłopca z prowincji Morobe. Następnie obecność wirusa zdiagnozowano również u innych osób. Oficjalnie potwierdzono, że władze Papui-Nowej Gwinei zmagają się z wybuchem choroby Heinego-Medina. Na miejscu pracują służby medyczne, które uzupełniają szczepienia u dzieci, które do tej pory nie zostały zaszczepione.

Jako powód powrotu choroby wskazuje się ograniczony zasięg szczepień przeciwko polio. Obejmuje on zaledwie 61% dzieci z tamtego obszaru. Nie bez znaczenia są również trudne warunki sanitarne. Wirus polio rozprzestrzenia się drogą fekalno-oralną. Brak higieny, kontakt z zanieczyszczoną żywnością czy fekaliami sprzyja wzrostowi zachorowań.

Papua-Nowa Gwinea położona jest na wyspie na Oceanie Spokojnym. Oznacza to, że jest w naturalny sposób wyizolowana. Prawdopodobieństwo, że epidemia Heinego-Mediny rozprzestrzeni się na inne kraje, a szczególnie, że dotrze do Polski, jest znikome.

Szczepienia przeciwko polio w Polsce

Przypomnijmy, że w Polsce szczepienia przeciwko chorobie Heinego-Mediny są obowiązkowe i na stałe wpisane do kalendarza szczepień. Pierwszą dawkę (OPV - szczepionka żywa, podawana doustnie) podaje się niemowlętom w 3.-4. miesiącu życia. Kolejną (również OPV) w - 5.-6. W 16.-18. miesiącu podaje się dawkę uzupełniającą (IPV - szczepionka inaktywowana, podawana domięśniowo). A następnie, kiedy dziecko ma 6 lat, otrzymuje szczepienie doustne (OPV).

Źródło: „The Guardian”, mamotoja.pl

