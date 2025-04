Piersi w liczbach:

Rak piersi stanowi około 23% wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. Każdego roku notuje się ponad 15 000 nowych zachorowań.

Co roku na raka piersi umiera blisko 5 000 kobiet, głównie z powodu wykrycia choroby w zbyt zaawansowanym stadium.

Szacuje się, że rocznie raka piersi rozpoznaje się u 1 500 000 kobiet na całym świecie.

Wcześnie wykryty rak to nie wyrok, a odpowiednia profilaktyka daje szansę na pełne wyleczenie.

Wiele kobiet dowiedziało się, jak ważna jest profilaktyka, dzięki kampanii AVON kontra Rak Piersi.

Reklama

Gabinety z Różową Wstążką 2015:

Już w październiku rusza 8. edycja akcji Gabinety z Różową Wstążką realizowanej wspólnie przez AVON i Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum.

AVON od 1998 roku uświadamia kobietom, jak istotną rolę w walce z rakiem odgrywa profilaktyka i regularne wykonywanie badań piersi.

W 2015 r. zostanie dofinansowanych aż 5 500 badań USG piersi w Gabinetach z Różową Wstążką w całej Polsce!

Kampania jest finansowana ze sprzedaży Produktów AVON z Różową Wstążką oraz dzięki wsparciu Partnerów akcji – marek Aviva, ŠKODA i Nestlé FITNESS.

Koszt badania w Gabinetach z Różową Wstążką wynosi zaledwie 20 złotych. Jest to równowartość Produktu z Różową Wstążką, który pacjentka dostaje podczas wizyty.

Zapisy do Gabinetów z Różową Wstążką ruszają pod koniec września. Wystarczy sprawdzić na stronie www.wielkakampaniazycia.pl, które Gabinety w Twoim mieście biorą udział w akcji, zadzwonić i umówić się na badanie.

Do tej pory:

W 2014 r. AVON wraz ze Stowarzyszeniem Amazonki Warszawa-Centrum i marką Nestlé FITNESS dofinansował ponad 4 000 badań w Gabinetach z Różową Wstążką w całej Polsce.

W ubiegłym roku do akcji dołączyło 67 Gabinetów z Różową Wstążką.

Wszystkie badania USG w ramach Gabinetów z Różową Wstążką są współfinansowane dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży produktów AVON z Różową Wstążką.

Do tego roku na wszystkie działania w ramach kampanii AVON kontra Rak Piersi udało się zebrać blisko 17 000 000 złotych.

Reklama

O programie:

Gabinety z Różową Wstążką to program skierowany do pacjentek, lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Akcja umożliwia kobietom wykonanie badań USG piersi, kontrolnych badań diagnostycznych oraz edukację na temat zachowań profilaktycznych. Gabinety oznaczone symbolem Różowej Wstążki to wyłącznie placówki o najwyższym standardzie obsługi.

Listę Gabinetów i więcej informacji nt. akcji znajdziesz na www.avonkontrarakpiersi.pl

Zobacz też: Diagnostyka raka piersi

Źródło: materiały prasowe Avon/mn