Nadwaga to najpowszechniejszy problem zdrowotny wieku dziecięcego. Według WHO, w Europie około 20 proc. dzieci ma nadmierną masę ciała, a jedna trzecia z nich to dzieci otyłe. Komisja Europejska powołała specjalny program EPODE (Razem Przeciwdziałajmy Otyłości u Dzieci). Jego eksperci przewidują, że liczba dzieci z nadwagą i otyłością w Europie będzie wzrastać o ponad milion rocznie (z czego ponad 300 tys. dotknie otyłość). Podobnie niepokojących danych dostarcza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), według której aż 29 proc. polskich jedenastolatków ma nadwagę, co daje Polsce niechlubne pierwsze miejsce w tej kategorii wiekowej.

Jak walczyć z otyłością u dzieci? Eksperci są jednomyślni – dietą i aktywnością fizyczną. Odradzają natomiast stosowanie diet odchudzających – dla dziecka w okresie wzrostu i dojrzewania może to być niebezpieczne.

Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia opracowała zasady zdrowego żywienia w postaci Dziesięciorga Przykazań Zdrowotnych. Podstawę codziennej diety powinny stanowić owoce i warzywa. Głównym źródłem energii powinny być pełnoziarniste produkty zbożowe. Tłuszcze zwierzęce należy zastępować roślinnymi. Nie wolno zapominać o rybach oraz nasionach roślin strączkowych, a tłuste mięso czerwone zastępować raczej drobiowym. Dobrze jest ograniczyć spożycie cukru oraz soli oraz codziennie wypijać około dwóch litrów wody. Bardzo ważne jest, aby codziennie spożywać przynajmniej 3-4 porcje mleka lub produktów mlecznych, takich jak jogurty, kefiry, maślanka czy sery. Produkty te zajmują niezwykle ważną pozycję również w rekomendowanej przez Instytut Żywności i Żywienia piramidzie żywienia. Jest to tym bardziej istotne w diecie dzieci, które są w okresie, w którym budują siłę swoich kości oraz zębów na całe życie, przy czym bezcenną rolę pełni łatwo przyswajalny wapń znajdujący się w tych produktach.

– Wartość energetyczna mleka wynosi od 50 do 70 kcal/100ml i zależy od zawartości w nim tłuszczu (3,2% do 0,5%). Jest produktem stosunkowo niskokalorycznym a jednocześnie wysokobiałkowym – mówi prof. Janina Piotrowska–Jastrzębska, kierownik Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. I dodaje: – Mleko nie zawiera tzw. „pustych kalorii”, więc nie zwiększa ryzyka nadwagi i otyłości, pozwala zachować szczupłą sylwetkę. Wykazuje wysoką gęstość żywieniową, to znaczy ma dużo składników odżywczych w stosunku do ilości dostarczanej energii.

Źródło: kampania "Mam kota na punkcie mleka"

